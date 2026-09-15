Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) abrió una investigación en contra del futbol mexicano, por posible comisión de prácticas monopólicas relativas en el mercado de “afiliación, organización de acceso en México, así como servicios similares o mencionados”.

Esto quiere decir, entre otras muchas cosas, que el futbol mexicano está siendo señalado por cancelar el ascenso y el descenso como práctica de desarrollo y expansión del futbol.

Lo que buscan los dueños de los equipos es proteger a clubes que tuvieron malas campañas, lo que los llevó a rondar el descenso a la Segunda División.

Lo que querían con la decisión era evitar que se fueran “equipos importantes” para el aficionado, argumentando que en la práctica los equipos que ascendían duraban poco en la primera, porque no tenían fuerzas básicas y dinero para poder establecerse.

Más bien se trató de proteger a los equipos, sin dejar de reconocer que en muchos casos equipos que ascendían a la siguiente temporada descendían, en buena medida, todo esto era producto de una organización que protegía a un grupo de equipos, lo que dejaba con una mano adelante y otra atrás a quienes ascendían.

México es de los pocos países en el mundo que no tiene ascenso y descenso. Se la han pasado regodeándose en argumentos menores para fortalecer su decisión, mientras que el futbol, de lo que hoy se llama Liga de Expansión, se va diluyendo sin que pareciera que le importe a los de pantalón largo de Primera División.

El ascenso y descenso expande el futbol. La historia del juego tiene pasajes inolvidables para los aficionados y para la fortaleza del futbol. Algunos equipos han puesto en el mapa a sus ciudades lo que ha generado movilizaciones significativas en muchas ciudades, el futbol se convierte en una de sus identidades.

En Europa no se concibe el futbol sin ascenso y descenso. Más allá del drama futbolero que provoca todo esto, es la posibilidad de que los equipos adquieran una nueva dimensión en sí mismos y, sobre todo, con su afición. En cuanto los equipos logran ascender a la primera división les ofrece un conjunto de apoyos que les permiten desarrollarse y contratar jugadores que puedan apuntalar la temporada.

La televisión es un factor fundamental. Para que nos demos una idea, un equipo que asciende en España adquiere un valor considerable por lo que rodea a la primera división junto con los apoyos comerciales y deportivos, particularmente por los derechos de televisión.

El costo de un equipo puede elevarse de 15 millones de euros hasta 80, sólo por ascender. El futbol está organizado de tal manera que lo que busca es que haya ascenso y descenso como parte del desarrollo de las ligas. Todo se vuelve más competitivo, porque, al aparecer, el fantasma del descenso obliga a los equipos a desarrollar estrategias que les permitan continuar en la primera división.

En el caso mexicano, los equipos que quedan en último lugar viven en la mediocridad. En otro tiempo se les imponía una especie de multa de millones de pesos, pero recientemente se tomó la decisión de que no hay que multar a nadie, el último lugar es intrascendente.

No hay un castigo deportivo y lo que se premia es la mediocridad. Descender era una parte fundamental del torneo. Eran dramas que le dolían a los aficionados y a los futbolistas.

La CNA va a investigar algo que para los aficionados es muy importante, y también lo es para el desarrollo del futbol.

Ya veremos cómo reaccionan los de pantalón largo de Primera División. Lo cierto es que para que haya ascenso y descenso, tiene que cambiar la estructura de la Primera División, y se le tiene que apoyar en serio a aquel equipo que alcanza lo que en el futbol es un gran triunfo y un gran sueño.

RESQUICIOS.

Y que se enoja Abelina: “Morena no abraza personas, abraza principios, me parece que es un parteaguas. Quien festeje, me parece que está festejando la crónica de una muerte anunciada”, “las encuestas de papel” dieron como ganadora a Beatriz Mojica.