• Sin sorpresas, nominación para Guerrero

Quienes tienen claro el pulso de la contienda morenista en Guerrero, en la cual ayer se alzó con el triunfo la senadora con licencia Beatriz Mojica, nos aseguran que nadie se puede llamar a la sorpresa. Y es que fueron varios los estudios demoscópicos que se conocieron previamente que daban la ventaja a la originaria de Huehuetán, en la Costa Chica. Además, nos piden no perder de vista un elemento central del discurso que pronunció ayer la propia Beatriz tras conocer su designación como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía: “Esta constancia no es un reconocimiento personal; es una responsabilidad para servir, organizar y unir. Aquí nadie sobra. Esta responsabilidad se construirá con todas y con todos”. Ya se verá quién toma la mano que les ha extendido. Por lo pronto, la aspirante que solía figurar como su más cercana competidora, es decir, Esthela Damián, ayer apareció en un videomensaje de cierre de filas: “Siempre voy a reconocer cuando no me favorezca un resultado, y éste es el día, así que reconozco el triunfo de mi compañera Beatriz Mojica”. Ahí el dato.

• Simulacro de sismo en San Lázaro

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Y nos recuerdan que desde el 2001 en nuestro país septiembre es el mes de Protección Civil y, para bien, hay instituciones que se lo toman en serio. Es el caso de la Cámara de Diputados que ayer a mediodía llevó a cabo un simulacro de sismo. La idea es que los legisladores y el personal que labora en San Lázaro sepa cómo reaccionar ante un posible movimiento telúrico. Nos cuentan, por cierto, dos temas relevantes relacionados con el ejercicio. Primero, que por primera vez en la presente legislatura se realizó con todas las diputadas y diputados presentes, quienes se tuvieron que ir a un breve receso de la sesión ordinaria. Y segundo, que quienes participaron en esta actividad, que estuvo bajo la coordinación de Mauricio Farah desde la Secretaría General, lograron un buen resultado, pues se redujo el tiempo de desalojo de más de cinco mil personas de los más de 10 inmuebles que conforman el Palacio Legislativo de San Lázaro. Hubo orden y eso ayudó a evitar incidentes, que es lo que se busca y más cuando hay una mayor presencia de personas.

• “Expropiación no es una palabra maldita”

Y el que resultó ser un fan de las expropiaciones fue el gobernador de Baja California, Víctor Castro, de quien se ha viralizado un video en el que se le ve advertir que “habría que expropiar cuando llegue el momento y el perjuicio sea para la sociedad. No tenemos por qué buscar el que no se llegara a expropiar bienes que hoy pertenecen a privados”. Hay quien considera que estos dichos no caen en buen momento, pues es sabido que lo que ha estado buscando el Gobierno es dar certeza para que el capital privado invierta en el país. Y más que atacar a privados, lo que ha buscado es tener empresas con administración e inversión estatal. Castro en esa lógica ha subrayado que “expropiación no es una palabra maldita” y ha agregado: “Sí, sería muy importante no sólo las navieras, sino que fuéramos quitándole todo lo que privatizaron, de poco a poco. Volvieran los bancos a ser nacionales, volvieran los ferrocarriles a ser nacionales, como ya lo estamos logrando, volviera la aviación como lo estamos impulsando con Mexicana de Aviación”. Uf.

• Sin partido, pero con comisiones

Vaya que encontró acomodo el senador Enrique Inzunza. Luego de separarse de la bancada de Morena tras presiones externas e internas para que se pusiera a disposición de las autoridades, ante los señalamientos desde EU sobre presuntos vínculos con el narcotráfico que pesan en su contra, el sinaloense —quien, nos recuerdan, dejó también la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos— resulta que no se quedó sin trabajo inherente a su escaño. Ya nos avisaron que la Junta de Coordinación Política lo incorporó a las comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación. Es decir, no tendrá partido o agenda partidista que seguir —según él—, pero sí comisiones y, nos hacen ver, tampoco es que sean un premio mínimo de consolación, pues se trata de espacios de considerable peso legislativo. De filón, nos platicaron que aunque Inzunza ya anda bien activo en la Cámara alta, eso no termina de ayudarle a ganar méritos en su estado. Justo ayer, al ser increpado por la prensa en los pasillos del Senado, no quiso decir ni pío sobre las movilizaciones por la paz que se han dado en Sinaloa.

• Autopsia política

Pues resulta que el senador morenista Raúl Morón hizo su propio diagnóstico para entender qué le pasó a las aspiraciones que tiene —o más bien tuvo— rumbo a la gubernatura de Michoacán en 2027. Esto luego de que la brújula política del partido guinda se inclinó hacia el perfil del exfiscal estatal, Carlos Torres Piña, con quien ahora, según las reglas del juego, desde el segundo lugar en el que quedó, debe cerrar filas. En este contexto, el legislador aceptó que el tema del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, pudo haberlo afectado. El michoacano admitió que el crimen que cimbró a su estado y al país entero golpeó el escenario que él mismo había construido con miras a buscar la candidatura de Morena al gobierno estatal. Así que, mientras unos siguen haciendo cuentas sobre posicionamientos, alianzas y votos, nos dicen que a Raúl le tocó hacer sus propios cálculos, para entender que el escenario no siempre son los adversarios, las encuestas o las pugnas internas los que terminan complicando una aspiración. A veces basta con que la realidad política, social, se atraviese en el camino.

• A pasar a la báscula

Pues parece que en Morena andan buscando el mecanismo que de verdad ayude a verificar si quienes quieren aparecer en las boletas de 2027 no traen algún peso de más. El presidente del Senado, Higinio Martínez, se sumó a las voces que impulsan que el partido debe someter a rigurosa revisión a todas y todos sus aspirantes, sin excepción, no sólo para detectar posibles vínculos con organizaciones ilícitas, sino también para conocer su patrimonio, trayectoria y conducta, sobre todo, ¡conducta! “Morena está obligada a pasar a la báscula todas sus candidaturas”, resumió ayer el líder de la Mesa Directiva de la Cámara alta. Así que, nos hacen ver, antes de las encuestas y de aquello de medir quién es quién en las preferencias, habrá que sopesar otras cosas. Y es que el propio partido ha venido anunciando filtros para revisar los perfiles que buscarán una candidatura, en un proceso electoral en el que el vínculo entre política y crimen se ha convertido en una de las principales preocupaciones. Por lo pronto, habrá que ver quiénes se animan a subirse a esa “báscula”.