Los profesores rechazan a políticos de Morena

El campechano Alejandro Moreno, afirmó las diversas expresiones de inconformidad en los eventos de la Presidenta Claudia Sheinbaum y la marcha por la paz en Sinaloa son una muestra del hartazgo y de la indignación que hay en el pueblo de México ante los gobiernos cínicos, corruptos de Morena, que le quitaron la paz y la tranquilidad a los mexicanos.

“Qué fin de semana para Claudia. Gran fin de semana”, dijo, al señalar que “ahí estaban los maestros. Ahí estaban los estudiantes. Ahí estaban las madres buscadoras. Hay un rechazo, hay indignación”.

Entrevistado en el Senado, aseguró que es un desastre lo que ocurre en México. “México es un baño de sangre. México es un cementerio. Está ardiendo el país, y estos cínicos de Morena creyendo que va bien. Ahí ellos y sus mentiras. Yo estoy convencido que cuando el gobierno calla, la calle habla, y por eso las y los ciudadanos están hablando”.

En ese marco, reveló que la carta fuerte, la carta principal del PRI para Guerrero es Manuel Añorve, Coordinador del Grupo Parlamentario del partido en el Senado. Expresó que es una gente de primera, que está trabajando todos los días en el territorio con gran valentía, con gran determinación, en todas las regiones, y se compromete con la gente.

+++

El dirigente panista Marko Cortés asegura que es altamente preocupante que la secretaria ejecutiva del INE, al inicio del proceso electoral, cuando deben estar trabajando ya todas las áreas a marchas forzadas, haya renunciado al cargo por supuestas razones de salud.

Todos sabemos que renuncia porque le están quitando atribuciones, responsabilidades, y esto lo quieren concentrar claramente los consejeros, particularmente la consejera presidente.

Es altamente preocupante que hoy no contemos con un INE imparcial, que se vea un operador, un brazo operador ya del partido en el gobierno.

Y otra ridiculez es esto de que quieran validar que una boleta no doblada, encontrada dentro de la urna, sea válida, o sea, están legalizando el “embarazo” de las urnas, así de burdo hoy el INE.

Pero a pesar de eso, y con todo ello, yo confío en los mexicanos que irán a votar y que lograremos hacer que las cosas cambien en México.

+++

Y el coordinador de los senadores priistas, Manuel Añorve ver riesgos es de lo que ya está construyendo el gobierno federal, un fraude maquinado, un fraude ya anunciado y el riesgo es de que el INE se preste a esta intención de poder contabilizar boletas sin doblar, dicho de manera muy puntual y que obviamente en la mesa ellos puedan orientar triunfos electorales afines a candidatos y candidatas de Morena.

Esto es un grave riesgo para la democracia en México. Y el INE lo que debe de garantizar es imparcialidad. El INE lo que debe de garantizar es, por supuesto, la seguridad de que el voto sea un voto democrático, imparcial y no orientado a que ganen los candidatos y candidatas de Morena, eso es exactamente lo que el INE tiene que hacer.

+++

Alejandro Moreno Cárdenas, se reunió con el priísmo de Hidalgo, para tomar protesta a las defensoras y defensores del partido tricolor y hay que destacar que en todos los puntos que ha recorrido el también senador, deja en evidencia que impresentables como el gobernador con licencia, son Morena y la excepción no fue Hidalgo, donde el gobernador Julio Menchaca, está identificado también con el partido y la corrupción guinda.

Antes, Alito Moreno estuvo ni más ni menos que en Tabasco, donde el clima político del oficialismo, amenaza con explotar en cualquier momento, e hizo una propuesta muy interesante.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

www.hombresdelpoder.mx