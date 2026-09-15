Medicinas: Canifarma pide “a modo” posponer licitación

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Bien raro porque en la semana próxima la convención nacional de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica —Canifarma— se discernirá quién será entre dos candidatos el sucesor del muy preciso Rafael Gual como director general de la entidad presidida por Guy Jean Savoir, también director en México de Farmacéutica Carnot… entidad que ayer envió, un muy sentido oficio al director de Birmex, Carlos Ulloa, para solicitar “se valore” la suspensión temporal de las Ofertas Subsecuentes de Descuento (OSD) de una veintena de tipos de medicamentos donde se descalificó a empresas adscritas a dicha Cámara.

Bien vale preguntarse si fue a título específico de los directivos de la agrupación empresarial o si fue por consenso camaral el envío del oficio Canifarma/DSAM/0020/14/0926 a Birmex para detener un proceso que, pese a todos los rezagos y tropiezos cometidos (y aquí comentados), está en marcha y en el que los funcionarios involucrados afirman haber realizado sin falla la calificación o descalificación de los tiradores.

El oficio escribe “Al respecto, y con el propósito de contribuir al adecuado desarrollo del procedimiento. consideramos conveniente que se valore la posibilidad de permitir la aclaración y, en los casos jurídicamente procedentes, la subsanación de aquellas observaciones susceptibles de ello, siempre que no impliquen modificar sustancialmente las propuestas originalmente presentadas, otorgar una ventaja indebida a los participantes o alterar los elementos económicos de sus ofertas”.

Dicho en plata, la solicitud de la Cámara es hacer una revisión extrajurídica, que no altere las ofertas económicas, pero que permita revisar y hasta corregir las razones de descalificación para que les permitan entrar a las OSD o subastas en reversa… o sea un “segundo chance”

Es como si en el examen de admisión a la UNAM los reprobados pidieran que les dieran oportunidad de demostrar que no se equivocaron en sus respuestas en los reactivos sobre ciencias naturales, a fin de igualar oportunidades respecto a quienes contestaron acertadamente a la primera.

Pero el marco regulatorio de compras públicas —como en los exámenes de la UNAM—no contempla esos “segundos chances”; y si algún proveedor percibe que su oferta fue calificada injustamente, que quedó fuera del concurso por vicios en el procedimiento, el recurso institucional es interponer un “incidente de revisión administrativa” al final de la licitación o irse a fondo con una inconformidad ante el Órgano Interno de Control de la dependencia correspondiente.

Pese a lo pueril de la petición, Canifarma tiene un punto en favor sobre lo omitido por el subsecretario de Salud, Eduardo Clark: que por bajos que sean los precios presentados por un concursante ello no significa que automáticamente pueda cumplir con todo el volumen de suministro prometido… pero que con esa oferta arrastra a la descalificación de aquellas ofertas de empresas serias.

Lo dicho: “Los Juegos del Hambre” versión del Bienestar.

Impuesto a las ventas, se pierda o gane. En el sector empresarial ya agarró fuego la inconformidad a la propuesta hacendaria de reducir las deducciones de las empresas y personas físicas que facturen más de 50 millones de pesos al año. Si bien el mecanismo expuesto por la dependencia a cargo de Édgar Amador pretende aplicarse hacia las personas que hayan presentado pérdidas por más de 5 años, su mecánica de operación puede hacer entrar en los supuestos de “no pago suficiente” de un año a otro a los contribuyentes y, por tanto, a generar créditos fiscales.

Y es que esa reducción de deducciones se haría sobre un “catálogo” oficial cuyo diseño sería discrecional y no necesariamente apegado a la realidad cotidiana de mujeres y hombres de negocios.

Habrá que ver en qué derivan los foros y los diálogos entre funcionarios hacendarios y fiscales con las representaciones empresariales que realiza el diputado istmeño, Carol Altamirano al frente de la Comisión de Hacienda y que en pro de la transparencia plantea una discusión específica del asunto que, así como se conoce, implica cobrar un 3% sobre ventas ya sea que los particulares ganen o pierdan.

Air Canada y la guerra. Hace unas semanas, Air Canada anunció que en el verano de 2027 tendrá la mayor expansión en las rutas intercontinentales en su historia, de acuerdo con Mark Galardo, vicepresidente ejecutivo, pues adicionarán itinerarios a importantes destinos comerciales como el que irá de Vancouver a Guangzhou, China, consolidándose como la única aerolínea norteamericana con alcance a este centro de manufactura e innovación tecnológica en el delta del Río Perla, siendo éste el tercer destino de la aerolínea en aquel país de Asia Oriental.

La empresa además suma a sus servicios conexiones entre Toronto con Oslo (Noruega), Shannon (Irlanda) y Niza (Francia), así como Montreal con Basilea (Suiza) y Dubrovnik (Croacia), robusteciendo la conectividad de la región con mercados internacionales y dejando ver la solidez operativa de los centros aeroportuarios canadienses. Galardo además puntualizó que tal expansión va de la mano de una creciente flota a la que se adicionarán los Airbus A321XLR y Boeing 787-10.

Con estos cambios se proyecta un incremento del 8% en los asientos-kilómetro disponibles en sus rutas hacia más de 85 destinos internacionales, incluyendo México.

Claro, ahora con la turbosina por los cielos ante las nuevas escaladas bélicas, todo plan aéreo se revisa.

Coparmex invita a León XIV a México. Y al apersonarse ante el Papa León XIV, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Juan José Sierra, invitó que el vicario de Cristo visite nuestro país. No es una invitación más, es la del núcleo que administra temporalmente los bienes de una sociedad. Y esto fue en el marco del Encuentro Fratelli Tutti que en Roma construye espacios de diálogo y colaboración entre representantes de la Iglesia, trabajadores, empresarios, comunidades organizadas, universidades y organismos multilaterales sociales, ambientales, laborales y productivos.

Esta columna con todo y columnista se toma un receso pasadas las fiestas patrias y amenaza con regresar el 5 de octubre.