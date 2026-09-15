Mojica a Guerrero y Torres Piña a Michoacán

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En medio de inconformidades, protestas de perdedores y exigencias de senadores morenistas de revisar a fondo para detectar a aspirantes en posibles nexos con el crimen organizado, la dirigente nacional de ese movimiento, Ariadna Montiel, anunció que la senadora con licencia, Beatriz Mojica, de amplia y reconocida trayectoria, y el exfiscal estatal, Carlos Torres Piña, muy cercano al actual mandatario, Alfredo Ramírez Bedolla, serán Coordinadores de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional y próximos candidatos a gobernadores de Guerrero y Michoacán, respectivamente.

Tanto el presidente del Senado, Higinio Martínez, como el líder de la bancada guinda en la Cámara alta, Ignacio Mier, llamaron a la dirigencia morenista a someter a filtros a los candidatos que competirán en las elecciones del próximo año, no sólo por la posible relación con organizaciones ilícitas, sino porque tienen que revisar su patrimonio y conducta, declaró el mexiquense, en tanto el poblano demandó que a todos los que sean postulados, sin excepción —falta nominar a 10— deben someterse a una exhaustiva revisión, incluso a un escáner o tomógrafo de última generación.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezará esta noche en Palacio Nacional la ceremonia del Grito de Independencia, y mañana, desde el balcón central, presenciará el tradicional desfile militar, junto con los integrantes de su Gabinete e invitados, al final del cual se le informará el número de contingentes y su pertenencia al Ejército, la Armada y Guardia Nacional, que participarán desde el Zócalo hasta el Bosque de Chapultepec.

Que fue con créditos hipotecarios con los que, el hoy director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, adquirió una casa, dos departamentos y que, el rancho y los terrenos que posee en Tabasco, su entidad natal, los compró en 1984 y 1992, antes de ingresar al servicio público, aseguró ayer en la mañanera ante la mandataria.

Los coordinadores de las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya, Manuel Añorve y Clemente Castañeda consideraron que su explicación es una incongruencia con la austeridad republicana, y coincidieron en que debe reconocer que el huachicol fiscal le originó profundos huecos presupuestales a Pemex.

Se aseguró que hay oootro gobernador morenista al que Estados Unidos le canceló su visa, sin que, como en otros casos de sus colegas, se sepa el motivo, pero que lo ubica en el grupo de mandatarios estatales guinda que están en esa misma condición.

En el municipio morelense de Cuautla, la estudiante española, Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, fue asesinada a puñaladas y murió por falta de atención médica inmediata, lo que ha motivado indignación en su país y reclamos a las autoridades locales.