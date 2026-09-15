Paquete 2027 (2/5)

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Ya tenemos el Paquete Económico 2027, integrado por los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, y la Miscelánea Fiscal.

Comienzo, poniendo atención en lo que considero más importante, por los Criterios Generales de Política Económica, en los que encontramos las proyecciones del gobierno en materia de crecimiento, inflación, tasa de interés y tipo de cambio, a partir de las cuales armó la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos, razón por la cual deben ser realistas. Si no lo son, sobre todo por exceso (se proyectan mejores resultados de los que se conseguirán), no por defecto (se proyectan peores resultados de los que se alcanzarán), las consecuencias, para empezar sobre la recaudación, pueden ser problemáticas. Éstas son las proyecciones para 2027.

Crecimiento: puntual 2.0% (intervalo 1.5% a 2.5%). Según el promedio de las 41 respuestas recibidas por el Banco de México en la encuesta de agosto a los economistas del sector privado, el año entrante la economía crecerá 1.75%, 0.25 puntos porcentuales por debajo de la proyección puntual, el 12.50% (malo para la economía).

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Inflación: 3.0%. De acuerdo al promedio de las 41 respuestas, el año que entra la inflación será 3.85%, 0.85 puntos porcentuales por arriba de la proyección, el 28.33% (malo para la economía).

Tasa de interés, Cetes a 28 días: 6.00%. Conforme al promedio de las 41 respuestas, el año entrante cerrará en 6.45%, 0.45 puntos porcentuales por arriba de la proyección, el 7.50% (malo para la economía).

Tipo de cambio: $18.00. Acorde al promedio de las 41 respuestas, el año entrante terminará en $18.10, 0.10 puntos porcentuales por arriba de la proyección, el 0.56% (malo para la economía).

Hay que tener en cuenta que los economistas no somos adivinos, por lo que predecir es un acto de vanidad intelectual. ¿Qué probabilidad hay de que se cumplan las proyecciones del gobierno?

Para responder hagamos el siguiente ejercicio. Comparemos las proyecciones de los Criterios Generales de Política Económica 2025 con los resultados de 2025. Crecimiento: proyección 2.50%, resultado 0.78%, 1.72 puntos porcentuales menos (malo), el 68.80%. Inflación: proyección 3.50%, resultado 3.65%, 0.15 puntos porcentuales más (malo), el 4.28%. Tipo de cambio, al final del año: proyección $18.50, resultado $18.00, 0.50 puntos porcentuales menos (bueno), el 2.70%. Tasa de interés, al final del año: proyección 8.00%, resultado 7.07%, 1.07 puntos porcentuales menos (bueno), el 13.38%.

La mayor discrepancia, negativa, se tuvo en crecimiento, y de las cuatro consideradas es la más grave, porque el crecimiento de la economía, además de medir la producción de bienes y servicios para el consumo final, mide la generación de ingresos, de los que dependen los impuestos, principal fuente de financiamiento del gobierno. Si la economía crece menos se generan menos ingresos y se recauda menos, directamente por el ISR e indirectamente por el IVA y los IEPS, y eso conduce, para cubrir el déficit, al endeudamiento que, cuando llegue el momento, tendrá que pagarse con impuestos.

¿Qué pasará si la economía no crece 2.00% en 2027? Esa proyección, ¿es realista? Soy economista, no adivino.

Continuará.