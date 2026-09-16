Paquete 2027 (3/5)

Ya tenemos el Paquete Económico 2027, integrado por los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, y la Miscelánea Fiscal.

Continúo, centrando la atención en lo que considero más importante, con la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación.

Para 2027 se prevén ingresos presupuestarios por $9,156,528,900,000 ($9.2 millones de millones), que se dividen en petroleros (ingresos de PEMEX y del Gobierno Federal asociados al petróleo, por ejemplo: cobro de impuestos y derechos), $984,539,700,000 ($984 mil 540 millones), el 10.75% del total, y no petroleros, $8,171,989,200,000 ($8.2 millones de millones), el 89.25% del total, que se dividen en tributarios, $6,263,886,800,000 ($6.3 millones de millones), el 75.65% de los no petroleros y el 68.41% del total, y no tributarios, $521,763,500,000 ($521 mil 764 millones), el 6.38% de los no petroleros y el 5.70% del total.

Para el 2027 se prevé un ingreso presupuestario de $9,156,528,900,000 ($9.2 millones de millones), y un gasto de $10,515,100,000,000 ($10.5 millones de millones), lo cual da como resultado un faltante de $1,358,571,100,000 ($1.4 millones de millones), faltante que es el déficit, y que de alguna manera deberá cubrirse. ¿Cómo? Con deuda.

Puntos de comparación

En 2018, antes del inicio de la 4T, la deuda total del sector público federal sumó $10.6 millones de millones de pesos y equivalió al 43.6% del ingreso generado en la economía mexicana. En 2027, noveno año de la 4T, sumará $21.9 millones de millones y equivaldrá al 55.0% del ingreso. En nueve años de 4T la deuda del sector público federal aumentó 106.60%, y, como porcentaje del ingreso generado, aumentó 11.40 puntos porcentuales, el 26.15%.

Para cubrir el déficit del 2027 el sector público federal contraerá deuda por $1,358,571,100,000 ($1.4 millones de millones), que equivaldrá a $3,722,112,602.74 ($3 mil 722 millones 112 mil 602.74), diarios. ¡Diarios!

En 2018, antes del inicio de la 4T, el 56.0% del gasto del sector público federal se cubrió con impuestos y el 9.5% con deuda. En 2027, noveno año de la 4T, el 58.9% del gasto se cubrirá con impuestos y el 13.9% con deuda. Los impuestos aumentarán 2.9 puntos porcentuales, el 5.18%, y la deuda 4.4 puntos porcentuales, el 46.32%.

¿Hasta dónde puede llegar la deuda del sector público federal? ¿Puede crecer indefinidamente, siempre y cuando se esté dispuesto a pagar los intereses a los cuales se está dispuesto a seguir prestando? No es imposible, pero sí difícil, que un gobierno quiebre, por una razón muy sencilla: mientras la paciencia de los contribuyentes aguante, allí están ellos para que el gobierno, por la vía del cobro de impuestos, obtenga dinero para pagar lo que debe, por lo menos los intereses (el año entrante tendrá que pagar, por tal concepto, $1,574,959,000,000, equivalentes a $4,314,931,506.84 diarios). Y, suponiendo que el cobro de más impuestos ya no sea opción, siempre queda la posibilidad de recurrir al banco central para que imprima billetes y se los de al gobierno, algo que, en México, si se le quita la autonomía al Banco de México, algo que la 4T puede hacer, sería posible.

Lo más preocupante por el lado de los ingresos, la deuda.

Continuará.