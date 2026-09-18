Fitch Ratings Respalda Proyecto de Sheinbaum para 2027

El respaldo que necesitaba la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que encabeza Édgar Amador, al Paquete Económico 2027 sustentado en la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha empezado a llegar y a hacerse realidad. Fitch Ratings colocó sobre la mesa uno de los elementos que más importan para las finanzas públicas y para los mercados: una mayor credibilidad en la ruta de consolidación fiscal planteada por el Gobierno mexicano.

La calificadora considera que los supuestos macroeconómicos son más realistas y que las medidas para fortalecer los ingresos ofrecen una base más sólida para cumplir las metas. El marco económico para 2027 contempla un crecimiento real de entre 1.5 y 2.5 por ciento, con un punto medio de 2 por ciento, mientras Fitch mantiene una estimación propia de 1.8 por ciento. La diferencia es relevante porque reduce el margen entre las expectativas oficiales y las de la calificadora y, con ello, el riesgo de que una menor actividad económica termine afectando las metas de recaudación. En las finanzas públicas, los Requerimientos Financieros del Sector Público pasarán de 4.1 por ciento del PIB en 2026 a 3.9 por ciento en 2027, una reducción de 0.2 puntos porcentuales en un solo año y de 1.9 puntos frente al nivel de 2024. La estrategia plantea una reducción gradual del déficit, sin buscar un ajuste fiscal excesivamente acelerado que pudiera terminar afectando la actividad económica, la inversión productiva y, posteriormente, los propios ingresos públicos. El gasto neto total crecerá apenas 0.7 por ciento real durante 2027, mientras que una parte importante del esfuerzo fiscal estará del lado de los ingresos. Las medidas contemplan mejorar el cumplimiento fiscal, combatir la evasión y la elusión y elevar la eficiencia recaudatoria, sin crear nuevos impuestos generales ni aumentar de manera generalizada las tasas corporativas. El resultado esperado es que los ingresos tributarios alcancen 15.9 por ciento del PIB en 2027, el nivel más alto registrado hasta ahora, convirtiendo a la recaudación en una de las principales herramientas para reducir el desequilibrio de las finanzas públicas.

El respaldo de Fitch llega en un momento particularmente importante, porque la credibilidad del programa fiscal también pasa por el mercado bursátil y empresarial, para demostrar que las metas pueden cumplirse sin frenar la inversión y la actividad económica. La calificadora, sin embargo, mantiene identificados retos fiscales de mediano plazo y advierte que la consolidación tendrá que continuar más allá de 2027. Entre los puntos relevantes aparece Pemex, cuya situación financiera continúa siendo uno de los desafíos para las finanzas públicas; la estrategia contempla fortalecer su posición financiera, mejorar sus operaciones y reducir gradualmente su endeudamiento, con una meta de superávit financiero de 95 mil millones de pesos para 2027. También permanece abierto el diálogo técnico con los sectores empresariales sobre disposiciones específicas, incluidos los límites a determinadas deducciones, debido a sus posibles efectos sobre las decisiones de inversión. Otro dato que pesa en la lectura de los mercados es que Fitch mantiene la calificación soberana de México en BBB- con perspectiva estable, ratificada en abril de 2026 y todavía dentro del grado de inversión. El punto central para el sector privado será ahora la ejecución: que el aumento de los ingresos tributarios se materialice, que el gasto permanezca contenido y que todo avance conforme a lo previsto. Y claro, certidumbre jurídica para generar garantía de inversión. La meta de 3.9 por ciento del PIB para 2027 no representa una posición fiscal definitiva, sino una escala dentro de una trayectoria multianual. El Paquete Económico tendrá que demostrar que es posible elevar la recaudación de manera permanente, mantener recursos para inversión y prioridades sociales y, al mismo tiempo, contener las presiones sobre la deuda pública. El primer respaldo externo ya está sobre la mesa; ahora el reto para Hacienda será convertir esas metas económicas en números efectivos durante 2027.

Tiburón como director. Genomma Lab prepara un interesante relevo en su conducción con el regreso de su fundador, Rodrigo Herrera Aspra, al frente de la dirección general, una decisión que coloca nuevamente al empresario en la operación de una compañía que conoce desde su origen, desde sus entrañas, y cuyo portafolio se ha construido alrededor de marcas con amplia presencia en el mercado mexicano y otros países. La decisión resulta relevante porque Herrera Aspra, sabe la evolución de sus categorías, comportamiento y porqué en su momento decidió adquirirlas entre ellas Asepxia, Cicatricure, Tío Nacho, Silka Medic, Goicoechea, Next, Ultra-Bengue y Nikzon. El movimiento contempla la salida de Juan Marco Sparvieri de la dirección general durante el tercer trimestre, aunque permanecerá activamente involucrado en el proceso hasta el 31 de diciembre. Herrera Aspra asumirá oficialmente como director general el 1 de enero de 2027. La revisión interna que vendrá recaerá en Rodrigo Herrera analizando no sólo el rumbo de las marcas, sino sus categorías, operación y estrategia comercial de la compañía será nuevamente un factor central. Además de sus proyectos para 2027 y claro, su futuro para los próximos años, poniendo como objetivo el fortalecimiento de sus resultados financieros así como la recuperación de su acción en el mercado bursátil, habremos de están atentos a sus objetivos que vendrán acompañados y despaldados por quien el tiburón que soñó con un emporio sustentado en productos de cuidado personal y belleza.

Voz en off. Apenas nos enteramos de que Profeco revisa a Ticketmaster México por las tarifas y cargos que cobra a los consumidores y ahora surge otro problema que vuelve a poner a la boletera bajo presión, esta vez durante la preventa del partido de la NFL que disputarán los 49ers de San Francisco y los Vikingos de Minnesota el próximo 22 de noviembre en México. La plataforma presentó fallas para procesar los pagos durante la preventa exclusiva para clientes de instituciones financieras, un episodio que resulta particularmente incómodo para una empresa que dirige Ana María Arroyo Salhuana y que tiene entre sus principales retos ofrecer una plataforma eficiente en los momentos de mayor demanda. Una nueva falla de alta demanda no es un asunto menor para consumidores que ingresan a la plataforma con la expectativa de concretar una compra. El problema comienza a tomar otra dimensión a la hora de aparecer reportes sobre dificultades para completar los pagos, un problema más a los que ya se viven con esa empresa. El partido de la NFL será el 22 de noviembre y ahora la atención estará puesta no solamente en cuántos boletos se colocan, sino en cuántos consumidores consiguen completar una operación sin enfrentar fallas, con cargos cuestionados o dificultades durante el proceso...