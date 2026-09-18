• De aspirante a promotor

Vaya giro el que dio el vocero de Morena en San Lázaro, Arturo Ávila, en la carrera por la alcaldía Cuauhtémoc. Apenas en junio, el diputado morenista levantaba la mano para buscar esa demarcación y hasta presumía mediciones con las que aseguraba que el partido —con él— podía recuperarla; bueno, hasta renunció también a la posibilidad de buscar la candidatura al gobierno de Aguascalientes. Tres meses después parece que sus aspiraciones cambiaron de destinatario: ahora salió con que le cede el paso a una de las figuras más prominentes de la cúpula guinda, Citlalli Hernández. En una entrevista televisiva, Ávila aseguró que existe consenso y que no encuentra a alguien que no le diga que la exsecretaria de las Mujeres es “la mejor opción” para Cuauhtémoc, por lo que su convicción ahora es respaldarla. Así que el diputado pasó de explicar por qué él podía recuperar la alcaldía a explicar por qué debería hacerlo otra persona. Qué tal.

• Denuncia, pero selectiva

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Mucho llamó la atención la denuncia que presentó ayer Movimiento Ciudadano ante el INE contra —sólo algunos— morenistas que, desde su perspectiva, andan incurriendo en actos anticipados de precampaña y campaña. Y el asunto, nos dicen, ya no es cuestionar si tiene o no razón, pues eso les tocará determinarlo a las autoridades competentes. Quienes han seguido de cerca el pulso partidista con miras a 2027 se preguntaron por qué los naranjas se fijaron apenas en unos cuantos perfiles, entre ellos Imelda Castro (Sinaloa), Eugenio Gino Segura (Quintana Roo), Julieta Ramírez (Baja California) y Verónica Díaz (Zacatecas), entre otros, cuando Morena ha venido presentando coordinadores en distintas entidades. De ahí que algunos se pregunten si realmente hay una intención de los emecistas por cuidar el proceso electoral de malas prácticas o si, más bien, ya están más entrados en el picoteo de la competencia política. Veremos.

• Aclarando vínculos

Nos hacen ver que el líder de los diputados guindas, Ricardo Monreal, ya salió en defensa de Verónica Díaz —su excuñada—, quien recientemente fue designada coordinadora —y eventual candidata— del partido en Zacatecas, ante los señalamientos que pretenden vincular su nombramiento con lo que algunos llaman el “monrealato” en la entidad. “Yo le tengo mucho respeto a Verónica”, dijo el legislador zacatecano, quien, pese a reconocer el parentesco que alguna vez tuvo con Díaz, consideró injusto que se le ataque “por tener algún vínculo con los Monreal”. Esta defensa, también nos recuerdan, llega mientras el morenista José Narro Céspedes mantiene cuestionamientos sobre el proceso interno que dio el triunfo a Díaz, aun cuando la dirigencia sostiene que ésta se impuso en las cinco encuestas realizadas. Curiosa tarea le tocó, pues, a don Ricardo: explicar por qué no debería vincularse políticamente a Verónica con su familia. Así la cosa.

•¿Encargado hasta nuevo aviso?

Cuentan que aunque el proceso electoral 2026-2027 ya arrancó en el INE, hay una definición que todavía espera turno: ¿quién ocupará de manera definitiva la Secretaría Ejecutiva? Dicen que representantes partidistas y consejeros ya empezaron a presionar a la presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, para que no se haga y aclare si Roberto Carlos Félix López —de quien se recuerda que trabajó con ella en el instituto electoral de Sonora— continuará como encargado de despacho durante este ciclo o si presentará una propuesta para designar titular definitivo. Habrá que recordar que Félix asumió temporalmente tras la intempestiva renuncia de Claudia Arlett Espino, apenas un día antes del inicio formal del proceso electoral. Así que mientras partidos, consejeros y funcionarios ya tienen encima el calendario de 2027, una de las posiciones centrales del Instituto sigue acompañada de dos palabritas: “encargado de”. El proceso ya tiene fecha de inicio; lo que todavía no tiene fecha es cuándo dejará de ser provisional quien ayuda a conducirlo.

• Cizaña y discordia

Nos cuentan que nada gustó a la embajada de China en México, a cargo de Chen Daojiang, que la de Estados Unidos publicara en la víspera de las fiestas patrias, el pasado 15 de septiembre, un mensaje en el que se critica que una buena parte de los símbolos con los que se celebra la Independencia de nuestro país provengan de la nación oriental y que incluso refiriera la expresión “Viva México, Made in China”. Ocurre que la legación a cargo de Ronald Johnson efectivamente retomó información de una nota periodística que refiere que muchos fuegos artificiales, matracas y hasta banderas de México se importan de China: “La industria textil enfrenta competencia desleal con productos importados, principalmente de China”. El caso es que una vez pasadas las fiestas, los chinos acusan que los estadounidenses buscaron “sembrar cizaña y discordia” con su mensaje en redes. “Lo que ha hecho esta embajada (la de EU) carece de las mínimas cortesías diplomáticas”, indicó. Uf.

• Por andar “apurados”

Y siguen las ceremonias del Grito dando de qué hablar y desafortunadamente no para bien. Ahora se conoció el caso de Amado Alcántar, comisario del pueblo de Bacobampo, en el municipio de Etchojoa, en Sonora, quien decidió encabezar su propio Grito, sólo que le falló algo fundamental: usar una bandera oficial de México, es decir, con los colores ordenados correctamente y no una, como ocurrió en su caso, con los colores al revés y dispuestos de manera horizontal —lo que llevó a muchos a pensar que había usado una de Hungría—. Por lo anterior, Amado, nos comentan, ofreció disculpas. “Aquí con el tema de nuestra bandera… Un saludo para mi pueblo que tanto lo quiero. El tema fue un error de nuestra parte que nuestra bandera estaba mal acomodada, ése fue el gran error por andar apurados… Espero nos comprendan”. Ahí la disculpa y otra prueba de cómo muchos se empeñan, por acción u omisión, en que El Grito se vuelva un cotorreo.