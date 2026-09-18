Hallan 59 millones de litros de huachicol

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En lo que las autoridades que participaron en esa acción califican de “golpe de dimensiones históricas”, en un cateo en el municipio de San José Iturbide en Guanajuato, fuerzas federales y estatales aseguraron 59 millones de litros de huachicol fiscal, delito por el que están presos los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina del Gobierno federal anterior, quienes responsabilizan a funcionarios, políticos y empresarios de encabezar esa red criminal que a ellos les atribuyen.

En ese operativo, autorizado por un juez federal, se incautaron 10 tanques de almacenamiento de gran capacidad, tres unidades de carga, contenedores y documentación relacionadas al lugar en el que fue hallado ese combustible, todo lo cual quedó a disposición de la Fiscalía General de la República, de acuerdo con lo informado por Juan Mauro González Martínez, secretario de Seguridad y Paz de esa entidad.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Nueva conversación telefónica entre la Presidenta y su homólogo Donald Trump, después de que éste la urgiera a detener y procesar a los funcionarios públicos corruptos que ayudan y protegen a los cárteles de las drogas, a lo que ella respondió ayer que “no necesitamos que nos juzguen desde afuera”.

“Me gustaría —agregó—, escuchar o ver un reporte de lo que hace el gobierno estadounidense en ese caso” y preguntó: “¿Dónde está el trabajo que se hace para detener a todos los cárteles o distribuidores de droga en Estados Unidos? ¿Qué pasa con el lavado de dinero en Estados Unidos?, porque aquí, nosotros estamos actuando”, concluyó.

Sin embargo, se informó oficialmente que la llamada del presidente Trump a la mandataria fue para abordar temas comerciales y sobre un acuerdo sobre las diferencias comerciales originadas por los aranceles, en el marco de las negociaciones del T-MEC.

Por su parte, al confirmarse que se identificó a un inmigrante que proporcionaba apoyo material al Cártel del Golfo, es sólo uno de los acusados por el fiscal del Distrito Sur de Texas, el embajador de EU, Ronald Johnson, advirtió que apoyar a los narcoterroristas tiene consecuencias, por lo que el presidente Trump está utilizando todas las herramientas disponibles para combatirlos.

Con un Sinaloa que interinamente gobierna, pero del que constitucionalmente estará al frente seis años si gana la elección del próximo año, Graciela Domínguez fue recibida ayer por primera vez por la Presidenta Sheinbaum, para definir acciones de seguridad en esa entidad.

Como si les fueran a hacer caso, dirigentes de Movimiento Ciudadano presentaron una queja en el INE por las ilegales campañas de los coordinadores de Morena que son ya candidatos a gobernadores, en la mayoría de los 17 estados en que contenderán.