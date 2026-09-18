Semana de gritos

Gritos y no a la patria es lo que están dando en Morena, porque empiezan a salir más nombres de los llamados coordinadores de la Cuarta Transformación en los estados. El que ya puso el grito en el cielo fue José Narro Céspedes, que dijo que Zacatecas se lo dieron al grupo perteneciente al “monrealismo”. Resulta que el senador en cuestión dijo, palabras más palabras menos, que era imposible que el gobernador zacatecano estuviera muy mal evaluado y su delfín muy bien, cosas raras que para él suenan a acuerdos económicos o políticos.

Otra que dio el grito fue Abelina Rodríguez, alcaldesa de Acapulco. Y es que ella aspiraba a ser la coordinadora y próxima candidata al gobierno del estado de Guerrero, pero en su lugar pusieron a Bety Mojica. Que, por cierto, salió tan mal esa negociación que doña Abelina se puso poética y ya le mandó decir a su partido que es una “crónica de una muerte anunciada”. Además de todo, se quedó en el camino la exconsejera jurídica de la Presidencia, Estela Damián, a quien, por cierto, dicen que le van a dar un buen hueso, y se quedará con la comisión de elecciones en sustitución de Citlalli Hernández, quien se perfila como candidata a la Cuauhtémoc. Buen hueso, pero no como ser gobernadora.

Y espérense al grito que van a dar en Nuevo León en los próximos días por aquello de que es el estado que más dinero representa y que todo parece indicar que la pelea está fuerte entre Tatiana Clouthier y Andrés Mijes. Por un lado, Tatiana no tiene mucho arraigo que digamos, porque se la ha pasado de roll, primero en la Ciudad de México con el encargo que le dio AMLO, y que por cierto luego la corrió gacho y sin abrazo. Después de eso, doña Clau la mandó a un cargo de ésos que ni puedes recordar el nombre ni lo que hacen, pero andaba en el otro lado del charco paseándose y comiendo unas burgers with cheese. Por el lado de Mijes, lo vemos tranquilo, seguro, y dando vueltas por el estado, eso sí, entrándole duro al cabrito, al machacado, y a los taquitos. Esperemos a ver quién grita primero.

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Hablando de gritos, el que anda que no lo calienta el sol es el mismo gobernador Samuel García, pues como ha trascendido, no le va bien con nada en los últimos días. Por un lado, su delfín, Mike Flores, parece más promotor turístico que candidato, y su compadre Donaldo el “no sé ni qué quiero” no le ha permitido construir algo sólido que le dé una salida decorosa o un triunfo a su partido. Además de todo eso, dicen que trae el fuego muy cerquita. Sin embargo, el lado amable es el que lo puede salvar de una debacle, que en este caso lo representa muy bien la primera dama del Estado, Mariana Rodríguez, quien, al parecer en algunas mediciones, puede ser la única que detenga a Adrián de la Farsa y al morenismo que cada vez construye más adeptos.

Y es que esto de los gritos apenas comienza, porque una cosa es andar todos muy sonrientes diciendo que van a respetar las encuestas, que primero el movimiento y que aquí nadie se pelea por el hueso, y otra muy diferente cuando llega el momento de decirle a alguno que siempre no. Ahí empiezan los reclamos, las sospechas, que si la encuesta estaba cuchareada, que si hubo acuerdos, que si desde México ya habían decidido y, por supuesto, nunca falta el que amenaza con hacer que alguien pague la supuesta afrenta. Y eso que esto apenas comienza, porque cuando empiecen a salir los nombres de quienes sí van a aparecer en la boleta, seguramente vamos a escuchar uno que otro grito que se va a alcanzar a oír hasta Palacio Nacional.

La última…

Por lo pronto, parece que los que ya no llevan mano son el expresidente, su hijo y su bolita.

…y nos vamos.