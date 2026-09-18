Laura Garza*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Un “meme” muy real │ Por Laura Garza ı Foto: Especial

Hoy es 18 de septiembre y los diputados aún no regresan al Palacio Legislativo de San Lázaro, por el mega puente que se dieron desde el 15 de septiembre por celebración de las fiestas patrias.

El pasado martes 15 se llevó a cabo la sesión ordinaria con la modalidad presencial o remota, por lo que la mayoría decidió por no asistir y conectarse vía digital.

Aunque no hay una cifra exacta registrada, se contaron con la mayoría de los 500 diputados federales desde tabletas y dispositivos móviles, y de manera presencial apenas unos 20 legisladores.

Incluso Laura Ballesteros publicó un video en donde criticaba la ausencia, y mostraba el vacío del pleno señalando que el Congreso debería trabajar al igual que la ciudadanía.

Bajo este contexto, alguien publicó esta imagen que aquí le comparto en donde aparecen los diputados conectados vía digital y aunque en primera instancia muchos caímos al hacer scroll en la red social X, se trataba de un meme que describía una escena muy realista.

En la carrera tuve un profesor que siempre estaba de buen humor, pocas veces lo veías alterado o con un regaño, pero cuando más sonriente se ponía, nos recordaba “te lo digo en broma, para que lo tomes en serio”.

Así el poder de esta imagen, su mensaje al ser una sátira del trabajo de muchos legisladores que prefieren tomar a la primer oportunidad no asistir a su espacio laboral para tomarse un descanso en algún otro país, otra ciudad o hasta para jugar padel como lo presenciamos con Cuauhtémoc Blanco en aquel mes de octubre del año pasado, durante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

El “meme” no tiene pierde con los detalles, como el perro que también está incluido en el zoom y por supuesto las tazas o el termo que apoya a Rocha.

Los diputados han sabido aprovechar la posibilidad de conectarse a distancia y simular su atención e interés en los temas a resolver, sin embargo el registro de ausencias queda registradas y podemos ver a personajes como Luis Armando Melgar, Enrique Vargas, Félix Macedonio o Patricia Armendáriz como principales ausentes.

¿Se justifican o son injustificables? Ante el deterioro en nuestro país y de la falta de contrapeso de poderes, sus ausencias en las votaciones de leyes o medicaciones constitucionales evidencian intereses que no son los que afectan directamente a la ciudadanía, sino a intereses propios.

Por eso un “meme” que muchos pudieron pasar de largo como una imagen real, porque existía un video que evidenciaba el ausentismo, y porque los políticos mexicanos cada vez pierden más credibilidad por parte de la gente.

Quien creo esta imagen de la mano de la IA, describió una escena que los define como diputados y políticos con falta de compromiso para su labor y el propio país.

Te lo digo en broma para que lo tomes en serio: Qué vergüenza .