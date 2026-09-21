Asociación de Ferrocarriles pide preservar inversión y competitividad

El negocio ferroviario de carga está a punto de enfrentar un cambio relevante en su estructura de costos si avanza la propuesta del Gobierno federal para elevar de 1.25 a 3 por ciento el derecho que pagan las empresas con más de 15 años de operación por utilizar las vías férreas del país. El ajuste, incluido en el Paquete Económico 2027, representa un incremento de 140 por ciento en la tasa y equivale a pagar 1.75 pesos adicionales por cada 100 pesos de ingresos brutos. La modificación corresponde al artículo 232 B de la Ley Federal de Derechos y aplicaría a las concesiones que se encuentren en el año 16 o más de su vigencia.

Las implicaciones de gran magnitud, golpean directamente a la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) que dirige Paulina Téllez Martínez y preside Francisco Fabila Rubio, está poniendo sobre la mesa el tamaño de las inversiones que requiere esta industria para mantener y ampliar su capacidad. El sector ferroviario de carga ha destinado más de 16 mil millones de dólares durante los últimos 28 años a infraestructura y capacidad, incluyendo mantenimiento y rehabilitación de vías, renovación de locomotoras y carros especializados, terminales y tecnología. El dato que marca la dimensión del esfuerzo financiero es que las inversiones de capital del sector equivalen aproximadamente al 100 por ciento de su utilidad neta.

Actualmente participa con 27 por ciento del mercado terrestre de mercancías frente al autotransporte y registra un costo promedio de 0.03 dólares por tonelada-kilómetro, comparable con los sistemas más competitivos de América y Europa. Esa posición se ha construido, de acuerdo con la asociación, aun bajo condiciones que presionan los costos del negocio. El ferrocarril no tiene acceso a diésel a precios internacionales, y hoy enfrenta gastos en seguridad y protección a la carga que representan aproximadamente 3 por ciento de los ingresos del sector. A esto se suma un cambio fiscal que ya impacta directamente a la industria.

Desde 2019, el ferrocarril dejó de tener la posibilidad de acreditar el IEPS del diésel, lo que representa un impacto equivalente a casi 5 por ciento de los ingresos anuales del sector. Elementos que deben formar parte de la discusión sobre la actualización del derecho ferroviario, particularmente porque la industria ha mantenido durante casi tres décadas un proceso constante de inversión. El punto para las empresas ferroviarias es conservar la capacidad financiera necesaria para continuar destinando recursos a vías, locomotoras, carros, terminales, tecnología, mantenimiento, seguridad, infraestructura sin perder la competitividad que ha ganado el ferrocarril frente al autotransporte.

La asociación plantea que el ferrocarril es un actor fundamental para los objetivos del Plan México y que se requieren mecanismos que permitan mejorar gradualmente la planeación financiera y de inversiones de una industria intensiva en capital. Una mayor participación ferroviaria permite continuar con el proyecto emblemático de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de impulsar trenes de carga y pasajeros. Y ya no hablar del tema ambiental donde la AMF afirma que el transporte ferroviario permite reducir hasta en 80 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero por tonelada transportada. La posición de la AMF es mantener abierta la negociación para encontrar alternativas que permitan fortalecer la recaudación, pero sin comprometer la competitividad ni la capacidad de inversión de las empresas ferroviarias.

Voz en off. TV Azteca de Grupo Salinas, continúa avanzando en su estrategia de reorganización corporativa, operativa y financiera, ahora con un paso relevante y sólido dentro de la etapa de conciliación de su proceso de concurso mercantil voluntario, luego de que el conciliador presentara ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles una lista provisional de acreedores. La decisión abre una nueva fase en el proceso, ya que tanto la compañía como sus acreedores tendrán la posibilidad de formular observaciones antes de que el conciliador presente al Juzgado la lista definitiva, de acuerdo con lo establecido en la ley. Esta etapa forma parte de una reorganización dada a conocer desde hace meses y que mantiene como uno de sus principales objetivos alcanzar un acuerdo con sus acreedores que permita fortalecer su estructura financiera. TV Azteca mantiene abierta la vía de diálogo con sus acreedores y sostiene que el proceso avanza conforme a lo previsto, mientras sus operaciones continúan con normalidad. La compañía seguirá con las siguientes etapas de este procedimiento bajo la misma estrategia de reorganización y con el objetivo de avanzar en el fortalecimiento de su estructura financiera, al tiempo que mantiene sus compromisos con audiencias, colaboradores, clientes y accionistas…