• Amagos tras la derrota

Muchas cejas se levantaron, nos comentan, al escuchar la advertencia que lanzó el fin de semana Rafael Marín Mollinedo: “El que se hayan quedado estas gentes con la gubernatura no quiere decir que se van a quedar con el estado”. Es sabido que el extitular de Aduanas perdió la encuesta de Morena para elegir al coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Quintana Roo ante Eugenio Gino Segura. Algo que evidentemente nada le gustó, como no le ha gustado a otros actores políticos en procesos de otras entidades. Sin embargo, es sabido también que desde su origen ésas ha sido las reglas del partido guinda: el que pierde cierra filas. En el caso de Marín el amago fue más allá, porque advirtió que “nosotros tenemos a la gente”. ¿Qué significa exactamente la advertencia? ¿Será que Marín se cobijará entre las opciones de oposición?, ¿viene una negociación ruda de las tajadas de pastel?, ¿o es una especie de guerra de tribus como había en el PRD, pero ahora en Morena? Pendientes.

• Y en Zacatecas…

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Y hablando de pleitos internos nos piden no perder de vista lo que pase en el caso Zacatecas. Y es que quienes conocen del entramado electoral opinan que, para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo ramal político y citan lo anterior en función de que el diputado morenista José Narro Céspedes prepara una movilización para protestar en contra de… Morena. Aspirante a ser coordinador de la Defensa de la Transformación en la referida entidad, el legislador se unió a la fila de perfiles no sólo del partido guinda, sino del PT y del Partido Verde, inconformes con el resultado que dio por ganadora de la encuesta interna a Verónica Díaz Robles, excuñada del actual gobernador, David Monreal. Nos cuentan que, según sus datos, él está en empate técnico con la senadora con licencia. “Estamos preparando para la próxima semana un encuentro muy importante; vamos a llenar la Plaza de Armas… vamos a demostrar por qué el Frente Popular de Lucha de Zacatecas es la fuerza pilar y motor de Morena a nivel estatal”, amagó el expetista. Uf.

• “Los haremos rendir cuentas”

Con la novedad de que un funcionario de Estados Unidos se refirió a los políticos que cooperan con los cárteles para facilitar el tráfico de drogas, incluso dentro de su propio país. Resulta que en una entrevista con una cadena de televisión estadounidense, la zarina antidrogas, Sara Carter, advirtió que “si hay políticos que trabajan con los cárteles, ya sea en México o incluso en Estados Unidos, si lo averiguamos, los buscaremos y los haremos rendir cuentas por ello”. Resulta relevante el dicho de la directora de la Oficina de Política Nacional de EU contra las Drogas, porque se refiere a una parte del problema que no se suele poner tanto sobre la mesa pública. Es sabido que el Gobierno de México reiteradamente ha preguntado qué hace el Gobierno estadounidense para atender la situación también del otro lado en temas de narco. Nos plantean, sin embargo, no perder de vista que habla de actuar ante casos en los que estén involucrados igualmente políticos mexicanos.

• ¿Qué hace Haces?

Y fue Pedro Haces, quien actualmente juega en la alineación legislativa de Morena, el que nuevamente apareció en uno de sus eventos sindicales acompañado por una figura relevante emanada de un partido de oposición, en este caso de la gobernadora de Guanajuato. ¿De qué evento hablamos? Bueno, pues de la toma de posesión de la nueva dirigencia de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM, que tuvo lugar en territorio guanajuatense. Nos cuentan que Pedro destacó ahí la madurez política de Libia Dennise García en la relación que tiene con el Ejecutivo federal. Y llamó la atención no el sentido de ese elogio —que habla de una realidad—, sino que muchos trajeran a colación las críticas recientes que recibió desde Palacio Nacional el sindicalista tras comentar que integrantes de la CATEM buscarían participar políticamente no sólo dentro de Morena, sino también dentro de otras fuerzas políticas, incluso de oposición. No faltó quien viera el acto de ayer encaminado a pavimentar las nuevas rutas políticas de Haces —quien por si las dudas no obvió expresar su lealtad a la Presidenta— y de la CATEM. ¿Qué tal?

• Rumbo al aniversario de Ayotzinapa

Así que estudiantes que exigen justicia por la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, un hecho que esta semana cumplirá 12 años, iniciaron ayer algunas de sus movilizaciones de protesta con el cierre parcial de la Autopista del Sol a la altura del Parador del Marqués, en Chilpancingo. Se ha informado que en esas acciones que duraron poco más de una hora decidieron llevarse una camioneta de Morena, tras bajar de la misma a quienes iban a bordo. También, que durante un mitin realizado en el lugar volvieron a exigir el retorno de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes a indagar el caso —algo que autoridades federales han señalado como materialmente imposible—. Acusaron, además, que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador nada hizo para esclarecer los terribles hechos. Por lo pronto, habrá que estar pendientes de las acciones que lleven a cabo normalistas y colectivos, pues es sabido que algunas de ellas pueden ir escalando en intensidad conforme pasen los días y que dejen afectaciones en vías e inmuebles públicos.

• Oootra con Noroña

Como una raya más al tigre, nos comentan, se vio ayer la nueva acción de repulsa que enfrentó el senador morenista Gerardo Fernández Noroña en el Aeropuerto de la Ciudad de México. Ahora fue una pasajera la que lo confrontó a gritos en el recorrido del legislador a la salida de la instalación aeroportuaria tras arribar de un vuelo procedente de Tepic. En un video que la propia pasajera subió se aprecia que Noroña camina acompañado de su asistente, el también famoso Emiliano González, quien aparentemente hace algunas tomas o fotos de la manifestante. Opta, eso sí, por no confrontar directamente los señalamientos de “¡corrupto!” que esta última hace en múltiples ocasiones, al grado de que logra que algunos otros viajeros se sumen a gritarle al morenista. Nos dicen que horas más tarde el legislador difundió su propia explicación de los hechos y acusó que quien lo increpó fue la hermana de un fascista que graba videos usando una cachucha con las siglas MMSA, inspiradas en el MAGA de Trump, pero que significan Make México Safe Again. Consideró que no fue un acto de valor sino una falta de respeto. Ahí las versiones.