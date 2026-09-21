Atrae FGR caso “huachicol histórico”

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Mientras logra enmendar la precipitada declaración, ocho días después del “hallazgo histórico” de 59 millones de litros de hidrocarburo en Guanajuato, que se considerara huachicol fiscal, que pertenecen a una empresa que legalmente concentra y distribuye combustible en varias entidades del Bajío, por parte de clientes nacionales y extranjeros, la Fiscalía General de la República informó haber atraído el caso a sus oficinas de esta capital, de cuyo caso inicialmente se encargara su delegación en Guanajuato.

Insistió, sin embargo, que aún se busca obtener pruebas de que el almacenado en una planta en el municipio de San José Iturbide, en esa entidad, por tener “evidencia” de que lo incautado en almacenes de la empresa SIMSA, era combustible ilegal, a pesar de que ésta asegura contar con permisos legales correspondientes y que no es propietaria, sino almacenadora de clientes como Pemex, Ferromex, y las estadounidenses ExxonMobil y Kansas City, entre otras que lo distribuyen.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Al cierre de su gira de fin de semana por la casi totalidad de entidades federativas para ampliar información de su Segundo Informe de Gobierno, la Presidenta Sheinbaum declaró, ayer en Culiacán, que “es la injerencia extranjera en Sinaloa, la que ha generado violencia”, no la “extracción” de El Mayo Zambada en julio de 2024, ni la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza, que en dos años ha causado más de tres mil 500 muertos.

En su mensaje en la capital del violento estado dijo que el futuro de Sinaloa debe ser decidido por los sinaloenses, no por ningún gobierno extranjero, sin mencionar el caso del que fuera gobernador de ese estado, Rubén Rocha Moya, y ocho de sus colaboradores —dos de los cuales decidieron entregarse a la justicia estadounidense— que reclama su extradición.

Su gira incluyó Chihuahua, en donde dialogó con la gobernadora panista, Maru Campos, y acordaron coordinar y fortalecer acciones de seguridad, y también Baja California Sur, uno de los estados en conflictos internos entre los aspirantes de Morena a gobernarlo, en donde la mandataria rechazó que los programas sociales de su Gobierno sean para comprar votos, como ocurría “antes de elecciones”.

La próxima gobernadora de Guerrero, Beatriz Mojica Morga, logró reunir al senador Felix Salgado y al exdelegado de Bienestar, Pablo Amílcar, que aspiraban a la postulación, lo que la prohibición nepotista en el guinda impidió al primero participar en el proceso interno.

Aparece oootro estudiante universitario muerto, ahora en Xalapa, tras haber desaparecido a principios de este mes: Josué Hernández Cayetano, de 21 años, alumno de Ingeniería y Sistemas en la Universidad Veracruzana, sin que autoridades precisaran circunstancias.