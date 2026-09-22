Atrapados en 1995

Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, decidió este fin de semana que la mejor forma de defender la política económica de 2026 era pelearse con la de 1995.

Es decir, regresar al sexenio de Ernesto Zedillo, hace 31 años, para encontrar una justificación en la actualidad al mal desempeño económico que está teniendo México.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, respondió al exsecretario de Hacienda y exgobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, con esta frase: “Nadie como él en la historia reciente de México elevó tanto la pobreza, en un marco de devaluación del peso, inflación descontrolada, un incremento en el desempleo y un rescate de los bancos privados usando impuestos públicos, el Fobaproa”.

EL LEGADO

El titular de Hacienda, Édgar Amador (3.o de izq. a der.), entregó el pasado 8 de septiembre el Paquete Económico 2027 enviado por la Presidencia al Senado de la República. ı Foto: Cuartoscuro

Ortiz Martínez había publicado el 17 de septiembre, en la revista Nexos, un texto titulado “¿Están los mexicanos mejor con Claudia Sheinbaum?”. Ahí reconoció que la pobreza bajó de 41.9 a 29.5 por ciento y que el salario mínimo subió 135 por ciento en términos reales, pero señaló que la informalidad laboral llegó a 55 por ciento a finales de 2025, que la población sin acceso a servicios de salud pasó de 16.2 a 39.1 por ciento entre 2018 y 2022, y que los resultados de PISA 2025 son los peores de México desde 2009.

La respuesta del secretario no discutió ninguno de esos números. Se fue a la crisis de hace 31 años: sostuvo que, durante la gestión de Ortiz en Hacienda, de 1994 a 1997, la pobreza patrimonial pasó de 52.3 a 63.7 por ciento y la alimentaria de 21.2 a 33.3 por ciento, 16 millones de personas más en pobreza, y que en el sexenio pasado 13.4 millones salieron de ella.

Llama la atención que, para justificar una política hacendaria en pleno 2026, haya que remontarse a un sexenio que terminó hace más de un cuarto de siglo. Y conviene, ya que el propio secretario abrió la puerta, revisar qué pasó en esos años con datos y no con adjetivos.

En estas páginas vamos a recordar la historia. Es verdad, el sexenio de Ernesto Zedillo, quien tomó posesión el 1 de diciembre de 1994, empezó con una de las peores crisis económicas en la historia. Tres semanas después vino la devaluación. De acuerdo con el Informe Anual 1995 del Banco de México, ese año el Producto Interno Bruto cayó 6.9 por ciento y la inflación de diciembre a diciembre fue de 51.97 por ciento.

Las tasas de interés se dispararon y miles de familias que habían contratado créditos a tasa variable vieron cómo sus mensualidades se multiplicaban. Muchas entregaron sus casas, sus coches, sus negocios. Eso no es una versión: yo lo vi, como millones de mexicanos.

Y sí, vino el Fobaproa. En diciembre de 1998, el Congreso convirtió en deuda pública los pasivos del rescate bancario.

Pero el secretario Amador omite un dato incómodo para su partido: entre los diputados que votaron a favor de ese decreto el 12 de diciembre de 1998 estaban Ignacio Mier Velazco, hoy vicecoordinador de Morena en el Senado; Javier Corral Jurado, hoy senador de Morena; y Miguel Ángel Navarro Quintero, hoy gobernador de Nayarit por Morena, según los registros de votación, publicados por Político MX, en abril de 2025. Si el Fobaproa es el pecado original, algunos pecadores hoy están en las filas de Morena.

Lo que casi nunca se cuenta es la segunda mitad de la historia. De ese sexenio, con datos del Inegi, analizados por el Instituto Mexicano para la Competitividad y publicados por El Financiero en octubre de 2024, el crecimiento acumulado del PIB en el sexenio de Zedillo fue de 20.5 por ciento, a pesar de haber arrancado con una caída de casi siete puntos.

Es el segundo sexenio de mayor crecimiento desde 1988, sólo detrás del de Carlos Salinas de Gortari, con 26.9 por ciento.

Vicente Fox creció a un 12.3 por ciento; Felipe Calderón, 8.6 por ciento; Enrique Peña Nieto, 11.6 por ciento; Andrés Manuel López Obrador, 5.5 por ciento, el más bajo desde el gobierno de Miguel de la Madrid. Y 2025, primer año completo de la actual administración, cerró con un crecimiento de 0.6 por ciento, de acuerdo con la cifra definitiva del Inegi, por debajo del 1.5 por ciento de 2024 y muy lejos del 2 a 3 por ciento que había pronosticado Hacienda.

Con Zedillo también hubo alternancia y, el 2 de julio de 2000, el PRI perdió la Presidencia por primera vez desde la fundación del partido en 1929. También hay que reconocerle a Zedillo que esa misma noche reconoció los resultados.

Hay otro dato que el secretario tampoco menciona. Peña Nieto dejó el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), el ahorro del país para emergencias, en su máximo histórico: 246 mil 690 millones de pesos en 2018.

Para 2019, antes de la pandemia y durante el gobierno de López Obrador, ya se había usado más de 96 por ciento de ese fondo para tapar la caída de ingresos.

A mediados de este 2026, el FEIP tiene 127 mil millones, poco más de la mitad de lo que había. Hoy, en México, por ejemplo, pagamos más intereses por la deuda que va en aumento y crecemos menos de lo que se paga de esos intereses al año.

Ninguna de estas cifras niega lo que dice Amador sobre la reducción de la pobreza multidimensional, que el propio Ortiz reconoce.

Lo que muestran es que el país que hoy administra la Cuarta Transformación no se construyó en 2018: se construyó con la estabilidad macroeconómica de 26 años, con el tratado comercial, con las hipotecas a tasa fija que hoy cualquier familia da por sentadas y que en 1995 eran impensables.

Guillermo Ortiz preguntó si los mexicanos están mejor; el secretario Amador contestó que Ortiz es responsable de 1995. Puede ser, pero 1995 no explica por qué la economía actual en México está creciendo 0.6 por ciento en 2025, mientras Ernesto Zedillo terminó su sexenio creciendo 7 por ciento.

El Gobierno de México no puede seguir atrapado en el pasado, buscando culpables para explicar cada problema del presente. La historia está ahí y hay que conocerla, entenderla y aprender de sus errores, pero no utilizarla como pretexto permanente.

Es momento de mirar hacia adelante, asumir responsabilidades y empezar a trabajar para sacar adelante a nuestro querido México.