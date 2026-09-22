La dirigente de Morena va directamente a una Derrota

La novedad de la semana que cerró, fue el destape de la secretaria de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora como posible coordinadora por la transformación, etc, etc, ni más ni menos que en la alcaldía de Cuauhtémoc, los morenistas no han logrado conseguir.

Una jugada perfectamente planeada en la cúpula del partido guinda y la vía que utilizó, tiene nombre y apellido: el vocero de Morena y diputado Arturo Ávila, quien, como se recordará, primero se apuntó para Aguascalientes para posteriormente, andarse placeando por la alcaldía de Cuauhtémoc, que tiene como su titular a de la Vega.

Tal vez, en el fondo, lo que terminó por anular al diputado Ávila por el momento del escenario electoral, fue el sobre nombre que le pusieron en el PAN, concretamente Damián Zepeda de “el Cero Votos” y sus pocas posibilidades de conseguir resultados favorables, aunque el belicoso diputado guinda, alegó que lo hacía “por la unidad del partido”.

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No pocos suponían que el vocero morenista era una pieza del presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, pero por lo menos hasta el momento, no pareciera ser así, a menos que el líder de la bancada morenista en la Cámara Baja, le tenga preparado algún “premio”, por su labor de haber declinado en la candidatura a Cuauhtémoc, a favor de Citlalli Hernández.

Y Hernández Mora declaró: “Yo soy la mujer de los encargos. Asumí este encargo que me hizo el partido. Tengo este compromiso de terminar la definición de todas las coordinaciones, las coaliciones, eso termina antes de que inicie el proceso electoral”. No obstante, ya por ahí en los corrillos morenistas se ha empezado a hablar de que ha manipulado algunas candidaturas a favor de sus cercanos.

+++Y en sus giras de rendición de cuentas por el país, la presidenta Sheinbaum Pardo finalmente tuvo un corto encuentro con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos con la Presidenta. Si bien no puede decirse que la jefa del Ejecutivo y la gobernadora acordaron algunas acciones de coordinación. Sin embargo, Sheinbaum evitó tomarse la foto con la mandataria estatal.

+++Y Baja California Sur, la presidenta encabezó el evento “Honestidad y Resultados” y atacó a quienes buscan la injerencia extranjera en los asuntos de la nación. En su discurso, la jefa del Ejecutivo volvió a arremeter en contra de la oposición al señalar que el rumbo de la nación no está sujeto a intereses externos ni a grupos de poder: “Porque soberanía quiere decir que el pueblo manda en nuestro país, que no manda una potencia extranjera... Que ninguna potencia extranjera, ninguna élite, define el futuro de la patria. Esa es la independencia de México”, y ya de manera más directa, se refirió a los que se han dedicado a denunciar en el extranjero o buscar la intervención extranjera. “En el mes de la Independencia decimos: “México es un país libre e independiente y soberano, bastante nos costó llegar a este momento”.

+++ Algunas ideas nunca se van a materializar y en la llamada Cuarta Transformación uno de esos buenos propósitos consiste en la restauración, aunque sea parcial, de las llamadas escuelas de tiempo completo o, si se quiere, buscar solución a otro grave problema, la desnutrición infantil, una de las causas del bajo rendimiento escolar.

Claro que no hace referencia al nombre que tenía ese programa que beneficiaba a más de medio millón de niños y a sus familias, sino que ahora adquiere actualidad por los malos resultados de los estudiantes mexicanos en la prueba PISA que aplica la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en las cual los jóvenes de 15 años resultaron reprobados en matemáticas y en comprensión de lectura, aunque un poco mejor en ciencias, lo cual generó satisfacción en la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo, quien en vez de lamentar los malos resultados intentó justificarlos porque hay otros países que están peor.

Lo que podría significar un giro definitivo en el sistema escolar mexicano y que de alguna manera se asemeja a la escuela de tiempo completo es la propuesta del senador Alberto Anaya Gutiérrez, dirigente nacional (su críticos dicen que dueño) del Partido del Trabajo, uno de los integrantes de la alianza que actualmente gobierna el país, junto con el PVEM y Morena.

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Los Bazucazos de Ubaldo Díaz