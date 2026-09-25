Aduanas tocan la puerta del Senado

Agentes aduanales decidieron llevar directamente al Senado los temas que consideran pendientes para el comercio exterior. La CAAAREM, que encabeza José Ignacio Zaragoza Ambrosi, reunió en LegislAA a presidentes de las comisiones de Hacienda, Economía y Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC, además de representantes de Hacienda, la ANAM y el SAT.

Lo interesante es que la reunión no quedó sólo en discursos. Laura Elena Blanco González puso sobre la mesa una Agenda Legislativa Aduanal con cinco temas concretos: certeza jurídica, transformación aduanera, combate a la subvaluación, cero tolerancia a la corrupción y diálogo parlamentario permanente. El encuentro llega en un momento en el que las reglas aduaneras tienen especial peso para la operación del comercio exterior. La apuesta de CAAAREM es que la experiencia de quienes despachan mercancías todos los días tenga una vía permanente hacia el trabajo legislativo y no aparezca sólo cuando se discuten reformas. Habrá que seguir qué tanto de esos cinco puntos logra traducirse en propuestas concretas en el Senado.

Aztlán al Turibus. En el marco del Día Mundial del Turismo, Aztlán Feria de Chapultepec y Turibus decidieron hacer mancuerna para sumar dos nuevas experiencias a la oferta de la Ciudad de México, justo cuando el turismo capitalino mantiene números que explican el interés por ampliar las opciones. Durante 2025, la capital recibió 15.6 millones de turistas y 62.3 millones de visitantes, con una derrama económica de 159 mil millones de pesos, según la Secretaría de Turismo local, que lleva Alejandra Frausto. La primera propuesta incluye un pase de un día por los cuatro circuitos de Turibus —Centro Histórico, Sur, Polanco y Basílica—, con posibilidad de subir y bajar para armar el recorrido. El paquete suma acceso a 16 atracciones mecánicas de Aztlán y una vuelta en Aztlán 360, la rueda de la fortuna de 85 metros de altura. Así, la alianza conecta sitios históricos, barrios, avenidas y espacios recreativos para turistas y capitalinos. Vaya manera de redescubrir la CDMX.

LEGO invierte. La compañía LEGO, ésa que se dedica a la fabricación y diseño de juguetes de construcción, invertirá 400 millones de dólares en México para la construcción de un edificio de empaque y un almacén automatizado de alta capacidad en Monterrey, Nuevo León, esto como parte del Plan México, estrategia gubernamental que busca impulsar la producción para el mercado interno. La expansión de la compañía de origen danés responde al crecimiento del Grupo LEGO a nivel global y a la necesidad de ampliar sus capacidades para atender la demanda alrededor del mundo. Todos los días de manera didáctica y para dejar conocer sus procesos, postea en sus redes sociales videos sobre la fabricación de esos interesantes bloques de plástico que se ensamblan para formar figuras, vehículos y interesantes escenarios.

Hoy esa fábrica de Monterrey que fue inaugurada en 2008 será testigo de una expansión progresiva, reflejando el compromiso de la compañía con México y el papel que desempeña esta planta dentro de su red global de fabricación. La nueva inversión permitirá fortalecer la producción para el mercado nacional y la exportación de juegos, además de posicionar la operación para un crecimiento sostenido y atender la demanda de experiencias de juego Lego durante los próximos años.

Voz en off. Los problemas no terminan en Aeroméxico que dirige Andrés Conesa, que ahora acumula otro problema más para la administración. Por un lado, los más de mil 600 pilotos afiliados a la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (Aspa) que decidieron salir a protestar para exigir una resolución a sus demandas laborales, en una negociación que llega a su etapa definitiva a una semana de que venza el emplazamiento a huelga, previsto para el primer minuto del 1 de octubre donde el incremento salarial, previsión social, prestaciones y jornadas laborales, y más serán su demanda con el sindicato manteniendo su rechazo a flexibilizar la propuesta de aumento presentada por la aerolínea, al considerar que existe margen para un incremento mayor que permita compensar la pérdida de poder adquisitivo. Y ahora el desastre de haber reaccionado y comunicado mal al admitir la exposición de nombres, fechas de nacimiento, correos electrónicos y números telefónicos de clientes en una presunta base de datos exhibida en Telegram. El asunto escaló con la apertura de una investigación de oficio por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, luego de que se exhibieran más de 15 millones de registros y se obtuviera una muestra de más de 100 mil, en la que fueron encontrados datos personales de funcionarios y figuras públicas, la inexperiencia y cerrazón en la manera en que sus ejecutivos comunican y enfrentan problemas que involucran tanto a sus trabajadores como a sus clientes dejan ver su arrogancia, lo soberbios que son y su incapacidad e incompetencia. Ahora ya veremos la negociación salarial que puede llevarla a una huelga y una investigación por la presunta exposición masiva de datos personales, el desastre que arrastra la administración de Conesa sigue acumulando capítulos, o quizá como siempre tendrán que ser las autoridades federales quienes terminen resolviendo este problema que a todas luces deja ver los problemas internos que ya son inocultables…