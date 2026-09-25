Destituye FGR a fiscal de Guanajuato

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La pifia de la Fiscalía General de la República al anunciar como “histórico hallazgo” el de 59 millones de litros de supuesto “huachicol fiscal” que, hasta ahora, es el mayor escándalo de corrupción en el sexenio, empezó a romperse por lo más delgado con la destitución de su representante en Guanajuato, Juan Francisco Vera Ayala.

Mientras tanto, los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías, vicealmirante y contralmirante, siguen presos en El Altiplano y nadie encuentra a su tío político y exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, para entregarle un citatorio y declare, ni tampoco se ha citado a funcionarios, políticos y empresarios mencionados de estar involucrados.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

En víspera de cumplirse 12 años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, sus madres y padres marcharon de la caseta de cobro de Tlalpan a la sede de la CNDH en el Periférico para exigirle a su titular, Rosario Piedra Ibarra, que explique por qué excluyó al Ejército de haber participado en esos hechos.

Durante la visita a México del presidente de Corea, Lee Jae Myung, fue recibido por la Presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional, donde acordaron estrechar relaciones comerciales, económicas, académicas, turísticas y la creación de un centro de cultura k-pop de música y actividades artísticas.

Heriberto Galindo, excónsul de México en Chicago, exdiputado y exsenador del PRI, alertó en un artículo que, al suprimir la doble nacionalidad, los legisladores ignoraron la doble ciudadanía, que debió ser lo más importante de esa reforma porque, quien la posea y aspire a participar en política en el país, deberá también renunciar a ella, que sigue vigente.

Recordó que, siendo integrante de la LVI Legislatura del Congreso, que aprobara la doble nacionalidad, votó a favor de que ese derecho se otorgara a los descendientes de compatriotas que nacieron, residían o residen en otros países, pero tienen ascendencia mexicana.

La ciudadanía, explica, la otorga legalmente el país donde se reside y en el que no nació, pero ello procede después de haber obtenido la visa de residente y cumplir diversos requisitos de la legislación e intereses de cada país, lo que no fue abordado por diputados y senadores de la actual legislatura que la aprobaron.

Mientras encuentran al edil suplente que anda desaparecido y en la República persiste la violencia, el titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña, anunció que, en el primer trimestre de 2030, el Gobierno federal prevé lanzar un nuevo satélite.

Que este fin de semana, el PT romperá con Morena. ¿Se atreverá?