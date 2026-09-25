Semana de inventados

Rompen relaciones diplomáticas Colombia e Irán, eso según declaraciones del presidente colombiano De la Espriella y confirmado por la Cancillería: “El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del gobierno colombiano, informa que, a partir del 19 de septiembre de 2026, rompió formalmente las relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán”; además, añadieron: “los pilares que guían la política exterior del gobierno en materia de seguridad nacional y hemisférica, y lucha contra el crimen transnacional”.

Entendemos que lo suyo de ahorita es quedar bien con los gringos, pero no la chifles que es cantada, debería decirle alguien al presidente colombiano: “compadre, ni quien te tope”. No han de saber ni dónde se ubican en el mapa.

Otro inventado de esta semana fue el que se niega a arrugarse, Alito Moreno, y eso lo decimos porque le mandó una carta en su calidad de presidente de algo que no tiene mucha relevancia, pero que se oye rimbombante a la “Inter-Parlamentary Union”, otra cosa que también se oye rimbombante y que no sirve para nada, y eso para denunciar que el INE lo censura, según sus propios dichos. Debería mandarle una carta a la Interpol (por aquello de no confiar en las autoridades mexicanas) para que le hagan una auditoría quirúrgica a sus cuentas y patrimonio, a ver si logra explicar de dónde sacó tanto con tan poquito sueldo. ¿Pero eso no es tema? ¿De eso no estamos hablando? ¡Uuuy que aguafiestas!

Y espérense tantito porque no para ahí, porque resulta que fue a visitar a la ministra del Interior y Policía del Gobierno de República Dominicana, a quien describió como “una mujer de carácter, profesional y de resultados”; además, dijo que “hablamos de seguridad ciudadana, prevención del delito y de los retos que enfrentan nuestros países para proteger a las familias y fortalecer el orden y la tranquilidad en nuestras comunidades”. Sí, así como lo lee, ojalá le hubiera preguntado cómo le hacen en ese país para investigar y encarcelar a políticos que poseen vehículos que con un sueldo de funcionario no se pudiera pagar, y también en cómo llevar a la cárcel a esos políticos que adquirieron terrenos a precio de burla. Digo, ya aprovechando ¿no?

En el PAN también hay inventados. Porque el presidente nacional de ese partido, el viajero Jorge Romero Herrera, fue hasta Tabasco a presumir en una foto que se iba a comer un pejelagarto y de postre un pejelagartito. Así como diciendo que le iban a ganar a AMLO y a su corrupto hijo. Por eso le vamos a decir cómo nos puede entender mejor: “Cálmate paps, o sea, eso de andar hablando mucho te puede dejar en ridículo rey, qué oso que seas el chiste de todos. Quiérete rey”. Y no lo digo porque no puedan ganarle a Morena, lo digo porque con su nulo trabajo, no lo van a lograr. Por lo menos haciendo esas payasadas no. Póngase a jalar, que es lo que se ocupa para lograrlo.

La última…

La que cerró la semana con payasadas fue la senadora morenista Margarita Valdez. Ya ven que se le ocurrió decir que lo de los bebés fallecidos en un hospital del IMSS de Durango fue por culpa de los gobiernos neoliberales. A ver Margarita, ya pasaron ocho años de que se fueron y tú con tus cosas. En boca cerrada no entran moscas.

…y nos vamos.