Las autoridades Electorales dejan mucho que desear

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La designación como la próxima corcholata a gobernar Zacatecas, disfrazada de coordinadora para la defensa de la soberanía, de Verónica Díaz ha desatado una severa inconformidad al interior del partido y de sus aliados, principalmente en el PT.

Ulises Mejía Haro de Morena y Geovanna Bañuelos así como José Narro, le declararon la guerra. Si no la van a apoyar, si harán hasta lo imposible para que no triunfe y se convierta en la sustituta de David Monreal.

No están de acuerdo con su imposición y en consecuencia no la acompañarán en su proceso proselitista. Ricardo Monreal con todo el colmillo del mundo, sabe que en la política el diálogo es elemental y que la soberbia mata. Por eso siempre lo recomienda. En este caso está “entre la espada y pared”.

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El escenario político no está nada fácil y menos si se toma en cuenta la sobrada soberbia con la que se desplaza en el terreno zacatecano. Desconoce o no quiere aceptar, la necesidad de operadores de gran calado, ha minimizado, incluso al propio senador, Saúl Monreal que lo bajaron de competir por el nepotismo que impulso su partido como regla interna.

Tanto Ulises, como Bañuelos del PT y Narro saben del peso político que goza Saúl Monreal, naturalmente que la oposición lo ve con extraordinarios ojos, puede ser una especie de bisagra si participará, vaya, no como candidato sino como operador de la candidata oficial o de la oposición. Saúl guarda silencio y espera con prudencia los tiempos para definir.

La senadora Verónica tal vez esté mal asesorada o mal aconsejada que no le permiten tejer fino para apuntalar su inminente candidatura, Monreal sin duda podría ser clave para apaciguar las aguas en Zacatecas y ordenar una correcta distribución del pastel que no puede ser exclusivo de la senadora.

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La democracia mexicana en riesgo, Esta es, sin duda, una pregunta que resulta especialmente relevante sobre todo en la actual coyuntura que vive nuestro país y en la cuenta regresiva de las elecciones del 2027.

Más de tres décadas han transcurrido y en ese tramo, nuestra democracia ha experimentado grandes cambios siendo el más importante el de transitar de la hegemonía del partido único a la alternancia.

Como producto de lo anterior, otra pregunta es pertinente: ¿qué ha ocurrido durante esos treinta años que, de la competencia, el pluralismo y de una participación ciudadana más activa, los mexicanos estamos volviendo al punto de origen.

Y para responder, este cuestionamiento fundamental, ayer en “La Universidad de La Libertad”, estuvieron especialistas en la materia como el exsecretario de Gobernación, Arturo Núñez, así como los exconsejeros presidentes del INE, Leonardo Valdés Zurita, Lorenzo Córdova y Luis Carlos Ugalde, para comentar la presentación del libro “Historia visual de la transición mexicana a la democracia, 1991-2024”, de la casa de estudios e Integralia Consultores, cuyo director es Ugalde.

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La propuesta que hace el senador Luis Donaldo Colosio Riojas para que los municipios y estados puedan pedir prestamos internacionales parece una locura, pues dejarían las arcas sin dinero ni para pagar nominas o para alguna obrita, pues sabemos que por donde quiera los políticos quieren dinero para tirarlo o hasta para robarselo.

Integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, propuso una reforma para permitir que los gobiernos estatales y municipales en semáforo verde puedan solicitar a organismos internacionales financiamiento para el desarrollo de infraestructura.

El legislador explicó que actualmente el artículo 117 constitucional prohíbe a estados y municipios contratar con cualquier acreedor extranjero, incluidos los organismos de desarrollo de los que México es socio. Legisladores de PRI y Pan señalan que no aprobarán esa locura.

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Mario Delgado Carrillo, informó que a partir del 3 de noviembre entrará en vigor la regulación del uso de celulares en todas las escuelas públicas y particulares de Educación Básica, como resultado del acuerdo unánime alcanzado con las autoridades educativas del país y de la consulta realizada al magisterio nacional.

Durante su videomensaje con motivo de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar del ciclo 2026-2027, explicó que los dispositivos no podrán utilizarse durante la jornada escolar, incluido el recreo, salvo cuando formen parte de actividades pedagógicas previamente planeadas y orientadas por las y los docentes, así como en situaciones de emergencia u otros casos extraordinarios relacionados con las necesidades de la comunidad educativa.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

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