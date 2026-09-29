Crecimiento, buena noticia (2/2)

En julio, en términos anuales, según el Indicador Global de la Actividad Económica, IGAE, la economía mexicana creció 3.3%. En términos mensuales 0.8%.
Para darnos una primera idea de lo que esto representa, tengamos en cuenta que, en términos anuales, en julio de 2025, la economía decreció 1.2%. Un año después, en julio pasado, creció 3.3%, el mayor crecimiento desde octubre de 2023. En términos mensuales, en julio de 2025, decreció 0.9%. En julio pasado, un año después, creció 0.8%, el mayor crecimiento desde abril de 2026.
Para seguir dándonos una idea de lo que estos crecimientos representan, consideremos que, en términos anuales, en junio de 2026, la economía creció 1.7%. Un mes después, en julio, creció 3.3%. En términos mensuales, en junio de 2026, creció 0.0%. En julio, un mes después, creció 0.8%.
• ¿Senadores con dos banderas?
En términos anuales la economía creció 3.3%. Las actividades primarias, explotación directa de recursos naturales, que aportan el 4.0% de la producción total, decrecieron 0.6%. Las secundarias, las industrias, que contribuyen con el 32.6%, crecieron 2.4%. Y las terciarias, los servicios, que aportan el 63.4%, crecieron 4.0%. Las actividades que más aportan a la producción fueron las que más crecieron.
En términos mensuales la economía creció 0.8%. Las actividades primarias decrecieron 1.1%. Las secundarias crecieron 0.5%. Y las terciarias 1.2%. Nuevamente las actividades que más aportan a la producción fueron las que más crecieron.
En las actividades primarias, que aportan el 4.0% de la producción, y que, en julio, en términos anuales, decrecieron 0.6%, y en términos mensuales decrecieron 1.1%, trabaja el 9.9% de la población ocupada. En las secundarias, que contribuyen con el 32.6% de la producción, y que, en julio, en términos anuales, crecieron 2.4%, y en términos mensuales crecieron 0.5%, trabaja el 24.5% de la población ocupada. En las terciarias, que aportan el 63.4% de la producción, y que, en julio, en términos anuales, crecieron 4.0%, y en términos mensuales crecieron 1.2%, trabaja el 64.9% de la población ocupada.
¿Cuál de los tres sectores es el que está dando la cara en materia de crecimiento? El terciario, los servicios, que aporta el 63.4% de la producción y el 64.9% de los empleos, y que, en términos anuales, creció 4.0%, 1.6 puntos porcentuales más que el sector secundario, el 66.67%, y 4.6 puntos porcentuales más que el sector primario, el 766.67%. En términos mensuales, creció 1.2%, 2.3 puntos porcentuales más que el sector secundario, el 209.09%, y 0.7 puntos porcentuales más que el sector primario, el 140.00%.
Para tener el cuadro completo.
Este fue el crecimiento anual del IGAE: enero, 0.5%; febrero, menos 0.2%; marzo, 0.6%; abril, 2.5%; mayo, 1.9%; junio, 1.7%; julio, 3.3%. Promedio enero - junio: 1.17%. El crecimiento de julio, 3.3%, fue 2.13 puntos porcentuales mayor, el 182.05%. Bueno.
Este fue el crecimiento mensual del IGAE: enero, menos 1.0%; febrero, 0.3%; marzo, 0.5%; abril, 1.5%; mayo, menos 0.3%; junio, 0.0%; julio, 0.8%. Promedio enero - junio: 0.17%. El crecimiento de julio, 0.8%, fue 0.63 puntos porcentuales mayor, el 370.59%. Muy bueno.
Buenos resultados del IGAE en julio. ¿Habrán mejorado en agosto? ¿Estarán mejorando en septiembre? Ojalá, por todo lo que depende del crecimiento, comenzando por el bienestar.