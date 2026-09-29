Crecimiento, buena noticia (2/2)

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

En julio, en términos anuales, según el Indicador Global de la Actividad Económica, IGAE, la economía mexicana creció 3.3%. En términos mensuales 0.8%.

Para darnos una primera idea de lo que esto representa, tengamos en cuenta que, en términos anuales, en julio de 2025, la economía decreció 1.2%. Un año después, en julio pasado, creció 3.3%, el mayor crecimiento desde octubre de 2023. En términos mensuales, en julio de 2025, decreció 0.9%. En julio pasado, un año después, creció 0.8%, el mayor crecimiento desde abril de 2026.

Para seguir dándonos una idea de lo que estos crecimientos representan, consideremos que, en términos anuales, en junio de 2026, la economía creció 1.7%. Un mes después, en julio, creció 3.3%. En términos mensuales, en junio de 2026, creció 0.0%. En julio, un mes después, creció 0.8%.

En términos anuales la economía creció 3.3%. Las actividades primarias, explotación directa de recursos naturales, que aportan el 4.0% de la producción total, decrecieron 0.6%. Las secundarias, las industrias, que contribuyen con el 32.6%, crecieron 2.4%. Y las terciarias, los servicios, que aportan el 63.4%, crecieron 4.0%. Las actividades que más aportan a la producción fueron las que más crecieron.

En términos mensuales la economía creció 0.8%. Las actividades primarias decrecieron 1.1%. Las secundarias crecieron 0.5%. Y las terciarias 1.2%. Nuevamente las actividades que más aportan a la producción fueron las que más crecieron.

En las actividades primarias, que aportan el 4.0% de la producción, y que, en julio, en términos anuales, decrecieron 0.6%, y en términos mensuales decrecieron 1.1%, trabaja el 9.9% de la población ocupada. En las secundarias, que contribuyen con el 32.6% de la producción, y que, en julio, en términos anuales, crecieron 2.4%, y en términos mensuales crecieron 0.5%, trabaja el 24.5% de la población ocupada. En las terciarias, que aportan el 63.4% de la producción, y que, en julio, en términos anuales, crecieron 4.0%, y en términos mensuales crecieron 1.2%, trabaja el 64.9% de la población ocupada.

¿Cuál de los tres sectores es el que está dando la cara en materia de crecimiento? El terciario, los servicios, que aporta el 63.4% de la producción y el 64.9% de los empleos, y que, en términos anuales, creció 4.0%, 1.6 puntos porcentuales más que el sector secundario, el 66.67%, y 4.6 puntos porcentuales más que el sector primario, el 766.67%. En términos mensuales, creció 1.2%, 2.3 puntos porcentuales más que el sector secundario, el 209.09%, y 0.7 puntos porcentuales más que el sector primario, el 140.00%.

Para tener el cuadro completo.

Este fue el crecimiento anual del IGAE: enero, 0.5%; febrero, menos 0.2%; marzo, 0.6%; abril, 2.5%; mayo, 1.9%; junio, 1.7%; julio, 3.3%. Promedio enero - junio: 1.17%. El crecimiento de julio, 3.3%, fue 2.13 puntos porcentuales mayor, el 182.05%. Bueno.

Este fue el crecimiento mensual del IGAE: enero, menos 1.0%; febrero, 0.3%; marzo, 0.5%; abril, 1.5%; mayo, menos 0.3%; junio, 0.0%; julio, 0.8%. Promedio enero - junio: 0.17%. El crecimiento de julio, 0.8%, fue 0.63 puntos porcentuales mayor, el 370.59%. Muy bueno.

Buenos resultados del IGAE en julio. ¿Habrán mejorado en agosto? ¿Estarán mejorando en septiembre? Ojalá, por todo lo que depende del crecimiento, comenzando por el bienestar.