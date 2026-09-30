Cota, a BCS y Pérez Cuéllar, a Chihuahua

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Tras forcejeos entre dirigentes y padrinos políticos, Morena logró concluir, la noche del lunes y en pleno huracán Polo en Baja California Sur, las postulaciones de Manuel Cota Cárdenas, diputado federal del PVEM, y en Chihuahua, a Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez con licencia, como candidatos a gobernadores de esas entidades.

El legislador pevemista es hijo del exgobernador de la entidad, Leonel Cota Montaño, actual subsecretario de Agricultura y exfuncionario de Segalmex, y el edil juarense, con la derrota de la senadora Andrea Chávez, fueron los últimos en lograr la postulación en el proceso interno morenista.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Convencida de inconformidades y malestar de quienes aspiraron a las gubernaturas en elecciones del año que entra, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sugirió, a quienes no resultaron electos como coordinadores para defender a la 4T, que “aún pueden participar en nuevas convocatorias para diputaciones federales y locales y presidencias municipales”.

Y es que, a lo largo del proceso interno, hubo críticas por señalamientos de “desaseo” y manipulación de las encuestas para favorecer a unas o cerrarle el paso a otras u otros, ocultar resultados de las encuestas definidas de antemano, lo que provocó reclamos y exigencias de que se realicen nuevas elecciones, que ya fueron rechazadas.

En algunas entidades, los ganadores han hecho intentos, y logrado, en varios casos, convocar a perdedores, reunirse con ellos y ser fotografiados juntos y sonrientes para demostrar “unidad” que, en opinión de muchos inconformes, ésta no existe.

Mientras la Presidenta anunciaba ayer que insistirá ante el gobierno de Estados Unidos reducir aranceles al acero y autos y evitar nuevas tarifas, el Departamento del Tesoro de ese país anunció sanciones a 21 personas y entidades vinculadas al CJNG, entre ellas a Carlos Torres, el exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

Al mismo tiempo, The New York Times reveló que dos agencias de seguridad analizan presuntos vínculos de Andrés Manuel López Beltrán con el crimen organizado y contrabando de combustible, aunque agregó que no han iniciado investigaciones formales.

A eso se agrega el revés político-electoral al senador Adán Augusto López, impulsor de las candidaturas de su colega Andrea Chávez a gobernar Chihuahua y de Héctor Santana, en Nayarit, donde ganó la postulación la senadora del PVEM, Jasmine Bugarín, “por razón de género”, el otrora poderoso tabasqueño sigue en declive.

Por cierto que en plena discusión en el Senado para suprimir la doble nacionalidad a quien aspire a ser Presidente de la República o gobernador, se reveló que Bugarín nació en Los Ángeles, California, y quedó registrada como “nacida en el extranjero”.