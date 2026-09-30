Habrá pelea de los candidatos perdedores

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Las dirigentes de Morena, Ariadna Montiel y Citlali Hernández, llevaron a cabo las instrucciones dictadas en algunos casos por Palacio Nacional y otros por los actuales Jefes o Jefas de Gobierno. Concluyeron la tarea de etiquetar las 17 candidaturas para la pelea electoral de quienes van a gobernar en 2027.

No ha sido una tarea fácil porque los conflictos de inconformidades apenas comenzaron a salir a flote. Y amenazas a los perdedores con hacer anticampañas para evitar que triunfe el dedazo que no les favoreció.

Parte de los que no fueron elegidos tal vez esperen obtener una candidatura menor para alcaldías o diputaciones federales, como premio de consolación y para evitar una ruptura al interior del partido que, ante la crisis que se vive por los señalamientos de EU e inconformidad ciudadana, sería letal.

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La presión del Partido Verde logró amarrar los estados de Quintana Roo, con Eugenio Gino Segura, y Nayarit, con Jasmine Bugarin. Estos políticos siempre buscan el acuerdo; no se les ve en las calles convenciendo a la gente, pero negocian algunos cargos que les reditúan poder político, negocios y dinero.

En San Luis Potosí, Morena no atendió el llamado del Partido Verde para ir con la senadora Ruth González, esposa del actual gobernador, Ricardo Gallardo, quien se perfila, sin duda competir solos en una clara confrontación por ese estado que los verdes dominan. Morena designó al profesor Eli César Eduardo. Larga va a ser la lucha electoral, la cual se inició desde hace varias semanas, violando la ley electoral, como reconocen exdirigentes del INE.

Imponer a Cruz Pérez como candidato a la gubernatura de Chihuahua, por encima de Andrea Chávez, dejó en claro que fue una simulación y evidencia intereses y decisiones de alto nivel tomadas desde el centro que buscan imponerse sobre la voluntad del pueblo de Chihuahua. El golpe fue para la aspirante de Morena, pero sobre todo a quien la apadrinaba, el senador tabasqueño, Adán Augusto López, que hace unos meses perdió el liderazgo en la Cámara Alta.

“El acuerdo político, el acuerdo de alto nivel, se prioriza sobre lo que piensa el estado de Chihuahua”; la decisión sobre la candidatura se tomó desde el centro del país y, según su interpretación, fue motivada por el deseo de Morena de mantener y expandir los poderes en el estado.

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El senador campechano y dirigente del tricolor, Alejandro Moreno, llamó a convertir la ciberseguridad en una política de Estado para proteger la soberanía, la economía, la infraestructura crítica y la vida cotidiana de las personas, durante la inauguración del Primer Seminario Internacional de Ciberseguridad en el Senado de la República. Señaló que la seguridad digital representa un pilar para la estabilidad, la competitividad y la seguridad nacional.

El priista advirtió que México enfrenta ataques contra infraestructura crítica, robo de información, campañas de desinformación y vulneraciones a sistemas públicos y privados, además de amenazas asociadas con la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes. Subrayó que estos riesgos afectan a gobiernos, empresas, universidades, hospitales y ciudadanos. Por ello, la respuesta debe ser preventiva, integral y coordinada.

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 21 personas y 25 empresas por facilitar las operaciones de una facción del Cártel de Sinaloa, entre ellas a Carlos Torres Torres, exesposo de Marina del Pilar, gobernadora de Baja California.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló una presunta red de corrupción destinada a proteger las operaciones de Los Rusos, una célula de Los Mayos encabezada por Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, con presencia en Mexicali.

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