Persiste malestar en Morena

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Ni la tardía presentación de resultados de encuestas por parte de la dirigencia de Morena, ni el malestar en las filas del desplazado Partido del Trabajo, ni los festejos en el PVEM por las gubernaturas, propias o en alianza, que tendrá en varias entidades, ni la negativa de “dedazos” de la Presidenta Claudia Sheinbaum, logran tranquilizar a muchos militantes de Morena que consideran “imposición cupular” de algunos candidatos a gobernadores.

Aun morenistas, como los senadores Óscar Cantón Zetina y Verónica Camino Farjat, coinciden en que las encuestas para medir a los aspirantes a cargos de elección no son determinantes para convertirlos en candidatos, como acaba de ocurrir en varias de las 17 entidades en las que se elegirán gobernadores el próximo año, y algunos diputados advierten riesgos de que, ciertos guindas que aspiraron, acepten contender por otros partidos.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Con la legislación para sancionar los “memes”, que prevé hasta cárcel por cinco años a quien se burle del Gobierno, aprobada por diputados, que avalaban ayer en el Senado, “tendrán que encarcelar a medio México”, declaró la senadora panista Mayuli Latife, quien desplegó una manta con cuatro palabras: “Criticar al Gobierno=Cárcel”.

Que, a pesar del incremento de la deuda pública de México, la economía ha mostrado capacidad de aceptación y resiliencia para proteger el bienestar de las familias y preservar la estabilidad macroeconómica y fiscal del país, aseguró el secretario de Hacienda, Édgar Amador, en su comparecencia en la Cámara de Diputados.

Habrá que ver si el país y su inmensa mayoría de habitantes, comparte el optimismo del responsable de las finanzas, cuyo adeudo llegará el próximo año a 20 billones de pesos, cifra estimada por analistas financieros, algunos de los cuales distan de compartir la opinión del responsable de las finanzas.

El senador Alfonso Cepeda, líder del SNTE, pidió investigar a Emilio Montero, extitular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) —principal fuente de financiamiento de la CNTE—, exedil de Juchitán y padrino político de su depuesto y encarcelado sucesor en ese municipio, Miguel Sánchez Altamirano, acusado de extorsión y nexos con el narco.

En protesta por haber ordenado la extinción de la empresa Luz y Fuerza, un grupo de trabajadores decapitó la estatua del expresidente Felipe Calderón, que llevaba meses de permanecer en el suelo, en el hoy Complejo Cultural Los Pinos, la exresidencia presidencial.

Tuvo que ser la DEA, al actualizar información de su búsqueda, la que logró ubicar en CDMX a Ismael Zambada Sicairos, El Mayito Flaco, quien lidera a Los Mayitos, que desde hace dos años están en guerra con Los Chapitos, en Sinaloa, con más de tres mil 500 muertos y cuya violencia persiste.