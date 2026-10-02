Nafin pone hasta 100 millones de dólares para edificios sostenibles

Nacional Financiera que encabeza Carlos Torres Rosas, está moviendo una pieza relevante para el mercado inmobiliario y de infraestructura con el lanzamiento del Programa de Edificaciones Sostenibles, un esquema que busca llevar la descarbonización de los inmuebles al terreno financiero, con recursos para nuevas construcciones y renovaciones. La banca de desarrollo pondrá a disposición una línea de crédito de hasta 100 millones de dólares, además de 1.5 millones de dólares destinados a asistencia técnica de la Agencia Francesa de Desarrollo, con una tasa preferencial ajustada a las características de cada proyecto.

El atractivo para desarrolladores, empresas y entidades financieras está en que el programa no se limita al crédito. La asistencia técnica será sin costo para los beneficiarios y podrá acompañar los proyectos desde la prefactibilidad hasta el diseño, construcción y operación. Esto incluye estudios de factibilidad, evaluaciones de riesgos ambientales y sociales, simulaciones de desempeño, optimización energética, incorporación de perspectiva de género y supervisión de las medidas de sostenibilidad.

El universo de proyectos elegibles es amplio y alcanza nuevas edificaciones y renovaciones para hospitales y otros servicios de salud, instituciones educativas, oficinas, centros comerciales, hoteles, instalaciones de servicios públicos, infraestructura de transporte, centros de datos e instalaciones industriales. En estos segmentos, la eficiencia energética y el consumo de agua tienen un impacto directo sobre los costos de operación, por lo que el financiamiento puede adquirir una dimensión adicional al considerar el desempeño del inmueble durante toda su vida útil.

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El programa también cuenta con el respaldo de PEEB Cool, Partnership for Energy Efficiency in Buildings, iniciativa internacional apoyada por el Fondo Verde para el Clima, además de la cooperación de Francia y Alemania. La participación de la Agencia Francesa de Desarrollo y de GIZ incorpora recursos y conocimiento técnico a un esquema que busca facilitar la transición hacia edificios con menor consumo de recursos y mayor capacidad para enfrentar riesgos climáticos.

En esto habrá la posibilidad de incorporar estos criterios desde la etapa de planeación y no cuando la construcción ya está en marcha. El acompañamiento técnico puede ayudar a determinar la viabilidad de las inversiones en eficiencia, estimar su desempeño y estructurar proyectos con una visión financiera que considere tanto el costo inicial como los ahorros y beneficios operativos posteriores. La línea de hasta 100 millones de dólares representa el monto disponible para movilizar inversiones, pero el verdadero alcance dependerá de cuántos proyectos logren pasar de la etapa de identificación a expedientes técnicamente viables y financieramente financiables.

El programa llega además a un mercado donde los centros de datos, las instalaciones industriales, hoteles, oficinas y desarrollos comerciales requieren cada vez mayores capacidades de infraestructura y eficiencia. En estos casos, reducir el consumo energético y de agua puede tener una repercusión directa en los gastos de operación, mientras que elevar la resiliencia del inmueble puede proteger el valor del activo frente a riesgos climáticos. El reto está ahora en convertir esta plataforma de financiamiento y asistencia técnica en una cartera de proyectos. Para desarrolladores, constructoras, empresas e instituciones financieras, la puerta queda abierta para presentar iniciativas que incorporen eficiencia energética, reducción de emisiones y resiliencia desde su diseño. El dinero ya tiene una ruta definida; ahora tendrá que encontrarse con proyectos capaces de aprovecharlo.

Récord para FEMSA. FEMSA volvió a poner la vara alta en el sector de consumo tras publicarse la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa de S&P Global. El embotellador más grande del sistema por volumen de ventas alcanzó un puntaje histórico de 82 sobre 100, impulsado por su gestión en agua, ética de negocios, abastecimiento responsable y transparencia. Detrás del resultado hay un trabajo de fondo articulado desde la dirección de Asuntos Corporativos a cargo de Catherine Reuben, área desde la cual se ha empujado la sostenibilidad como un habilitador estratégico para el negocio y la generación de valor a largo plazo. A la par, la holding FEMSA mostró avances en gobernanza y gestión de riesgos tras reportar sus estados bajo los estándares internacionales IFRS S1 e IFRS S2, una señal de certeza para los analistas que siguen de cerca la trastienda de los grandes conglomerados.

Voz en Off. Uno de los capítulos más relevantes en la trayectoria de Blanca Treviño al frente de Softtek fue haber llevado a la compañía a una posición de mayor presencia en el empresariado mexicano y, desde esa plataforma, convertirse en una de las primeras mujeres en incorporarse al Consejo Mexicano de Negocios, un espacio que durante años estuvo integrado exclusivamente por hombres. Su llegada representó un cambio relevante en la composición de uno de los principales grupos empresariales del país y se sumó a los resultados de una gestión de 26 años al frente de una empresa mexicana de tecnología con presencia global. Ahora, con su paso a la presidencia ejecutiva y la continuidad como presidenta del Consejo de Administración, Treviño mantiene una posición estratégica en Softtek y deja la dirección general en manos de David Jiménez…