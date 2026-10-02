Va Morena a “consolar” inconformes

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En medio de inconformidades manifiestas o soterradas de muchos de sus militantes que aspiraron a gobernadores y no lo serán y como posibles premios de consolación, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena abrió la prevista convocatoria para aspirantes a diputados federales en los 300 distritos electorales del país.

Eso, a reserva de que posteriormente publicará las de diputados locales y presidencias municipales a las que otros podrían alcanzar, en caso de que tampoco logren llegar a las curules de San Lázaro en por lo menos centenar y media de ellas, que contenderán por reelegirse.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

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La violencia que sigue sin parar en el país volvió a llegar a las escuelas secundarias del país: una en el ejido La Unión, en Torreón, Coahuila, en donde dos ex alumnos irrumpieron armados y con artefactos explosivos, asesinaron a la subdirectora del plantel y agredieron e hirieron a maestros y personal administrativo.

Otro caso fue en una secundaria ubicada en Paseos de San Miguel, en la capital de Querétaro, en la que un alumno, con arma blanca, hirió a un compañero al concluir el recreo e hirió a tres trabajadores del plantel que entre forcejeos, intentaron persuadirlo, los que fueron atendidos de inmediato y trasladado a un hospital.

La aprobación de 20 legislaturas a la reforma constitucional de la Presidenta Sheinbaum que ratificó la de ambas Cámaras del Congreso para cancelar la doble nacionalidad a quien aspire a ser candidato presidencial, gobernador o Jefe de Gobierno de CVDMX, ocurre cuando la senadora del PVEM Jasmine Bugarín, nacida en California, es la virtual candidata de Morena a gobernadora de Nayarit.

Ella asegura haber tramitado en 2024 la cancelación de su nacionalidad estadounidense en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y exhibió el documento oficial que lo acredita, pero es en EU en donde debe solicitarse porque fue ese país el que se la concedió a la nayarita, no la Cancillería mexicana.

Eso fue advertido a diputados y senadores morenistas y sus aliados, por el exembajador de México en Cuba, cónsul en Chicago y diputado y senador priista, Heriberto Galindo, cuando discutieron la reforma para suprimir la doble nacionalidad, pero no la ciudadanía extranjera que poseen muchos mexicanos.

Y a pesar de la prisa con la que fue aprobada por ambas Cámaras del Congreso y por 20 de los estados para que entrara de inmediato en vigor de inmediato, ahora resulta que no, que será hasta en 2030.

Marcha y vandalismo, este día que “no se olvida”.