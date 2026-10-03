Las aspirantes de Gobernadoras buscan renunciar a doble nacionalidad 

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Curiosamente, el mismo día que se cubre la nomina de los 17 aspirantes a gobernadores de Morena, sale a la calle a amenazar, Andrés Manuel López Obrador, pues dice que pudo haber sido caudillo, el líder permanente de los Morenos, pero despectivamente dejó pasar la oportunidad. Intenta hacer sentir que no fue derrotado con algunas candidaturas, como fue el caso de Quintana Roo, Nayarit, Baja California y otros estados en donde no salieron sus recomendados.

La senadora del Partido Verde y coordinadora para la defensa de la soberanía de Morena en Nayarit, Jasmine Bugarin tendrá que definir, antes de registrarse como candidata a la gubernatura si renunciará a la doble ciudadanía y quedarse con la mexicana.

La senadora no ha renunciado a esa figura como se ha hecho creer por trascendidos o versiones de la propia legisladora.

Conserva las dos nacionalidades y esta claro que renunciar a la de Estados Unidos tendrá que pensarlo porque es nacida en ese país y no es tan sencillo y se lleva tiempo que pude ser hasta de un año.

En la Cámara de Senadores, el morenista Higinio Martínez celebró la sesión donde se aprobó esa minuta de San Lázaro de la Doble Nacionalidad. El lider del Senado, Ignacio Mier operó con su mayoría para darle trámite sin la menor piedrita que pudiera poner la oposición.

Bueno, en un encuentro con Ricardo Monreal, el verde-ecologista, Raúl Bolaños Cacho, el vicepresidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez y hasta el secretario General de San Lázaro, Mauricio Farah, explicó que lo que presentó ante la SRE es un documento de protocolo que se genera cuando va a cargos populares, pero no es una renuncia. Javier Lamarque en Sonora; Geraldine Ponce en Nayarit y hasta Andrea Chávez del equipo de Adán Augusto López fueron desplazados de los nombramientos de defensores de la 4T, paso fundamental para ser candidatos a gobernadores.

Los nombramientos de los defensores de la 4T mostraron la intención de Morena de rejuvenecer la planta de gobernadores y enseñaron que la juventud tiene espacios dentro del Movimiento de Regeneración Nacional.

Varios jóvenes menores de 40 años fueron presentados como el rostro nuevo de Morena y en ellos se confía para retener gobiernos estatales y mostrar la pujanza y el dinamismo de un movimiento que parecía anquilosado.

Es cierto que en el caso de Andrea Chávez se quedó en la orilla de la nominación en Chihuahua, pero se prefirió la experiencia de Cruz Pérez Cuéllar, con todo y su pasado panista.

En otros estados sí prevaleció la presencia de los jóvenes como son Quintana Roo, con Gino Segura; Baja California, Julieta Ramírez; Nayarit, Jasmine Bugarín; Baja California Sur con Manuel Cota y Colima con Rosy Bayardo, entre otros.

También se buscó perfiles nuevos en la mayoría de los estados, aunque en algunos más se recurrió a nominar a personajes sumamente desgastados que pudieran dar la sorpresa y ganar en estados donde Morena no encabeza las preferencias como son Nora Ruvalcaba en Aguascalientes; Santiago Nieto en Querétaro y Clara Luz Flores en Nuevo León.

En San Luis Potosí se optó por nombrar a un personaje distante de ser opción, Elí César Cervantes, pero lo mismo daba él que los otros aspirantes. Ninguno es competitivo y Morena está consciente que no es opción para los electores de esa entidad, en la que practica el nepotismo.

Hay de nepotismo a nepotismo y en Zacatecas no importó la parte de este fenómeno del que formó parte Verónica Díaz Robles, casada en el pasado con Luis Monreal de la dinastía que hoy gobierna esa entidad.

En Sinaloa se postuló como defensora de la 4T a Imelda Castro, amiga de antaño del fustigado gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, pero en la actualidad distante de él.

Definidos los nombres de los y las defensores de la democracia y la soberanía, vale la pena observar el plano en que llegan.

Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí y Nuevo León, se ven lejos del alcance de Morena, por lo que una victoria sería sorpresiva. Chihuahua, Campeche, Sinaloa, Colima y Zacatecas se advierten disputados. En Michoacán y Sonora la victoria de Morena depende de los nombres de los adversarios

ubaldodiazmartin@hotmail.com

www.hombresdelpodeer.mx