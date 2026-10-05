De la comparecencia (1/5)

Comparecencia, ¿cuál? La que tuvo el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, en la Cámara de Diputados, en la cual destacó, como elementos positivos para el 2027, la consolidación fiscal, la estabilidad macroeconómica, la inversión gubernamental, el gasto social, la mayor recaudación. Vamos por partes.

Consolidación fiscal, ¿de qué se trata? De la reducción, como porcentaje del PIB, del déficit de las finanzas gubernamentales, que es la parte del gasto que no se financia con impuestos sino con deuda, y que ha crecido de manera preocupante, aumentando la probabilidad de que el gobierno no pueda cumplir con sus obligaciones crediticias, poniendo en riesgo su calificación crediticia, el grado de inversión, que implica un bajo riesgo de impago.

Éste fue, como porcentaje del PIB, el déficit durante los primeros ocho años de la 4T. 2019, 2.3%. 2020, 3.8%. 2021, 3.7%. 2022, 4.3%. 2023, nuevamente 4.3%. 2024, ¡año de la elección presidencial!, 5.7%. 2025, 4.8%. 2026, 4.1%. Pasamos de 2.3%, en 2019, a 5.7%, en 2024, aumento de 3.4 puntos porcentuales, el 147.83%. En 2026, con 4.1%, será 1.8 puntos porcentuales mayor que el de 2019, el 78.26%.

Lo que pretende el gobierno, según lo expuesto en los Criterios Generales de Política Económica 2027, es reducir el déficit conforme el siguiente cronograma: 2027, 3.9% (reducción de 0.2 puntos porcentuales, el 4.08%, menos que el año anterior, malo); 2028, 3.7% (reducción de 0.2 puntos porcentuales, el 5.13%, más que el año anterior, bueno); 2029, 3.6% (reducción de 0.1 puntos porcentuales, el 2.70%, menos que el año anterior, malo); 2030, 3.4% (reducción de 0.2 puntos porcentuales, el 5.56%, más que el año anterior, bueno); 2031, 3.2% (reducción de 0.2 puntos porcentuales, el 5.88%, más que el año anterior, bueno); 2032, 3.1% (reducción de 0.1 puntos porcentuales, el 3.13%, menos que el año anterior, malo). De cumplirse este cronograma el déficit en 2032, 3.1%, será 0.8 puntos porcentuales mayor que el de 2019, que fue 2.3%, el 34.78%.

Suponiendo que se cumpla el cronograma, ¿la reducción del déficit será suficiente para que el gobierno mantenga la calificación crediticia de parte de las tres empresas calificadoras, S&P Global Ratings, Moody’s Ratings y Fitch Ratings? Actualmente las tres mantienen para México el grado de inversión (bajo riesgo de impago), pero con perspectivas diferentes. La perspectiva de S&P es negativa, la de Moody’s y Fitch estable. Ésta es la escala: positiva (la calificación podría subir), estable (no se prevén cambios en la calificación), negativa (la calificación podría bajar).

Que se logren las metas del cronograma dependerá, dado que la consolidación fiscal se mide como porcentaje del PIB, no sólo de la evolución de la deuda, sino también del comportamiento del PIB. Dependerá, en buena medida, de que se cumplan las proyecciones de crecimiento del PIB hechas por la Secretaría de Hacienda. ¿Se cumplirán?

En 2018, antes del inicio de la 4T, la deuda total (interna, en pesos, y externa, en dólares o euros o yenes o libras esterlinas), del sector público federal sumó $10.6 billones, 44.8% del PIB. En 2027, noveno año de la 4T, sumará $20.3 billones. En términos absolutos habrá aumentado $9.7 billones, 91.51%. En términos relativos, como porcentaje del PIB, 7.5 puntos porcentuales, 16.74%.

Continuará.