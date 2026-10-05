• La alcaldía Miguel Hidalgo y el uso de suelo

Y nos comentan que quien no quita el dedo del renglón para defender el correcto uso de suelo en su demarcación es el alcalde Mauricio Tabe. Y es que resulta que hace unos días presentó ante el Congreso capitalino una iniciativa para que cualquier desarrollador pague a la Tesorería al menos el 4 por ciento de la inversión de la obra en un plazo no mayor a un año, a fin de resarcir a los vecinos el impacto de su proyecto. Aunado a ello, nos dicen, ha encargado a César Garrido, su hombre de mayor confianza y —de acuerdo a diversos sondeos el mejor posicionado en la alcaldía–, intensificar las acciones contra obras que incumplen la normatividad, especialmente las violaciones al uso de suelo. Uno de los más recientes casos es el de Sócrates 211, en Polanco, propiedad de Amílcar Olán, amigo cercano de Andy López Beltrán, la cual fue clausurada por edificar, nada menos y nada más, niveles de más.

• Tatis descubre el hilo negro

Y tras no obtener la coordinación de Morena en Nuevo León, Tatiana Clouthier no se guardó el coraje que, nos comentan, la llevó a crear un grupo de apoyo dentro del morenismo estatal con el propósito, por el momento, de objetar la nominación de Clara Luz Flores. Se trata del movimiento Todos con Conciencia, al que podrá ubicarse como 4TC —como se aprecia, la exsecretaria de Economía buscó un acrónimo muy guinda— en el que la “C” que se agrega, según ella, significa cambio y no candidatura —importante aclaración porque, pues sí, todos pensaban que significaba candidatura—. A decir de Clouthier, no busca cargos, sino “transformar a NL”. Por ello, tampoco rompe con la Presidenta Claudia Sheinbaum ni con la 4T. La distancia por ahora, nos dicen, es con Morena, partido al que acusó de no estar a la altura y de traicionar el principio de honestidad. ¿Tarde para darse cuenta, no?

• Derrochando austeridad en Madrid

Y al que ahora captaron derrochando austeridad republicana fue al senador por Morena Alejandro Murat, nos comentan. Y es que resulta que el periodista Jorge García Orozco dio cuenta en las benditas redes de un par de fotos en las que se aprecia al también exgobernador de Oaxaca recorriendo los pasillos de la famosa tienda El Corte Inglés. De acuerdo con los datos del reportero, las fotos fueron tomadas en Madrid, donde el morenista andaría de vacaciones. Como ha ocurrido con otros integrantes de la 4T que son exhibidos en situaciones semejantes, los usuarios no se han quedado con nada a la hora de reaccionar a lo publicado. Muchos de los mensajes son de descalificación, pero como siempre sobresale el que tiene que ver con la justa medianía a la que se deben someter quienes forman parte del Movimiento de la Cuarta Transformación. ¿Será que el legislador se dejó de ceñir esta vez a esos parámetros o nomás le echó un ojito a los zapatos o a las gafas de sol? En fin.

• Del Moral mueve piezas en Amexcid

Y nos piden no perder de vista la relevancia que están teniendo las acciones e iniciativas que desarrolla la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, conocida por sus siglas como Amexcid. Y es que resulta que tras cumplirse sus primeros 15 años, esta agencia que hoy encabeza Alejandra del Moral, se encuentra en la tarea de ampliar sus frentes de acción. Con ello, a los programas de cooperación en Centroamérica y el Caribe se han sumado alianzas para la inclusión laboral de refugiados, proyectos con gobiernos locales, participación del sector privado y, recientemente, cooperación científica y tecnológica. Nos hacen ver que detrás de esta diversificación hay una apuesta por convertir a la cooperación en una herramienta más activa de la política exterior mexicana. Nos dicen que en la agencia tienen claro que el desafío ahora será acreditar resultados y demostrar que México tiene capacidades y experiencias que exportar. Ahí el dato.

• Prisión al Capitán Sol

Y fue la Fiscalía General de la República la que informó anoche que obtuvo prisión preventiva oficiosa contra Miguel “N”, apodado Capitán Sol —quien fue detenido el jueves pasado en Zapopan, en una operación de la Secretaría de Marina en colaboración con la de Seguridad y Protección Ciudadana—, “por su posible participación en el ilícito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en la modalidad de ocultamiento con agravante de servidor público”. El Capitán Sol, como también se le conoce, es señalado de ser pieza principal en una red de huachicol fiscal que afloró el sexenio pasado y en la que participaban los hermanos Farías Laguna. La institución, a cargo de Ernestina Godoy, dio cuenta de que “el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada fue el encargado de formular dicha imputación”. La continuación de la audiencia inicial será para el próximo jueves 8 de octubre, según se informó. Pendientes.

• Suma otra polémica

Y fue el alcalde de Elota, Sinaloa, Richard Millán, quien provocó una nueva polémica al aparecer al volante de un vehículo RZR, que pocos pueden manejar, y todavía menos, adquirir. El funcionario municipal apenas el pasado 15 de septiembre se hizo viral por portar un extravagante atuendo en la ceremonia de El Grito. En las benditas redes cuestionaron que tratara de verse como “emperador” y por esas mismas fechas se conoció que había decenas de observaciones de auditoría a su gestión. El caso es que ahora Millán apareció para presumir que manejó el auto todoterreno que, supuestamente, le prestaron. “Quiero agradecer enormemente a la agencia Polaris Mazatlán por proporcionarme este carro RZR, me lo patrocinaron para que hiciera la ruta, muy agradecido con ellos, la empresa Polaris, y los invitamos a que vean todos los modelos de carros tan chingones que tienen, en esta ocasión el presidente manejó éste”, publicó muy ufano mientras mostraba un vehículo de cientos de miles de pesos.