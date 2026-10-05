Solano esclarecería caso huachicol

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Si realmente priva interés en que se empiece a aclarar el que es, hasta ahora, el mayor caso de corrupción del sexenio, heredado del anterior, la captura de Miguel Ángel Solano Ruiz, capitán de Corbeta de la Marina, luego de una búsqueda de un año, señalado como principal eslabón de ese delito que le ha costado al país la pérdida de cientos de miles de millones de pesos.

En declaraciones e investigaciones de la Fiscalía General de la República, el llamado Capitán Sol fue mencionado por algunos de los involucrados como el que recibía instrucciones de los hermanos Farías Laguna, sobrinos del extitular de Marina Rafael Ojeda, para autorizar la entrada de combustible ilegal a entidades del norte del país y el pago de sobornos a funcionarios aduanales.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

En alusión a lo ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, sin mención alguna, la Presidenta Claudia Sheinbaum declaró ayer que las Fuerzas Armadas de México nunca recibirán una orden para actuar o reprimir al pueblo y que soldados y marinos deben conducirse con respeto a los derechos humanos y uso racional de la fuerza.

Fue en la ceremonia por el 205 aniversario de la fundación de la Armada de México, en el puerto de Veracruz, en donde presidió un desfile, acompañada de los secretarios de la Defensa Nacional y Marina, de integrantes de su gabinete, la gobernadora Rocío Nahle García, y el presidente del Senado, Higinio Martínez.

No son pocas las entidades en las que hay inconformidad por la designación de “coordinadores” de la 4T como virtuales candidatos a gobernadores, uno de ellos, pero no el único, con amenaza inminente de rompimiento de la alianza con PT y PVEM, es Nuevo León, en donde éstos parecen dispuestos a contender por su cuenta.

Si a eso se suma la declaración de Tatiana Clouthier, una de las seis aspirantes que participó en ese proceso, quien denunció que Morena traicionó los valores de su movimiento al nominar a Clara Luz Flores, exalcaldesa de Escobedo y señalada de haber tenido vínculos son la secta de Keith Raniere, que ella negara.

Por coincidencia, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, al festejar los 15 años del partido, dijo que éste sigue siendo “un movimiento de esperanza”, aunque muchos ya dejaron de tenerla al ver lo que tanto ocurre día a día en sus filas.

Al cierre de esta columna: el senador Flávio Bolsonaro mantenía ligera ventaja sobre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil quien busca la reelección en apretados comicios, cuyos resultados se definirán en segunda vuelta.