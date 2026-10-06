Critica CSP a Kuri por invitar a Johnson

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Haber invitado al embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, a la colocación de la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro, y no a los secretarios de la Defensa, Relaciones Exteriores e integrantes del Gabinete de Seguridad, le motivó una crítica de la Presidenta Sheinbaum al gobernador panista Mauricio Kuri.

Sin embargo, la senadora del blanquiazul Guadalupe Murguía aseguró que el gobierno de esa entidad notificó a esas dependencias la realización de esa ceremonia —hubo algunos militares y otros representantes de esas dependencias— y el mandatario dijo en su intervención que la relación de su entidad con ese país ha sido amplia durante muchos años, lo que derivó en el establecimiento de esa academia.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

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A propósito del reproche de la Presidenta al gobernador de Querétaro, ayer, se recuerda un hecho reciente cuando en su anterior gira para presentar su segundo informe en ese estado, el gobernador Kuri no asistió al evento, igual que en su momento lo hicieron los de oposición en Jalisco y Nuevo León.

Sólo que en la vecina entidad tuvieron que retirar decenas de sillas por la escasa asistencia de militantes de Morena, del que se difundieron gráficas y filmaciones que mostraron la ausencia de muchos de los que se esperaban.

Viaje de ida y vuelta a China de la mandataria a la Cumbre de Líderes de la APEC, el 19 y 20 de este mes, ya que deberá presidir el desfile de aniversario de la Revolución Mexicana. Irá en vuelo comercial con los secretarios de Relaciones Exteriores y Economía.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, compareció ante comisiones del Senado para responder y explicar aspectos de la política interior del segundo informe presidencial.

Tras perder la candidatura de Morena a gobernadora de Chihuahua y millones de pesos en precampaña de dos años, a la senadora con licencia, Andrea Chávez, no le quedó más que aplicar “de lo perdido, lo que aparezca”, y tuvo que aceptar ser candidata a la alcaldía de Ciudad Juárez, de la que salió Cruz Pérez Cuéllar a suceder a Maru Campos.

La Presidenta Sheinbaum pidió a la dirigencia guinda hablar con Tatiana Clouthier, que contendió por la candidatura a gobernar Nuevo León, que no sólo está inconforme, sino que convocó a crear el Movimiento Todos con Conciencia en ese estado.

De refrendarse el triunfo presidencial de Flavio Bolsonaro sobre Luiz Inacio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral en Brasil, México junto con Uruguay y la dictadura en Nicaragua, serán los únicos de “izquierda” en América Latina, atribuida ésta a “injerencia” de EU, pero realmente por hartazgo a promesas incumplidas y corrupción.