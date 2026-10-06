De la comparecencia (2/5)

Comparecencia, me refiero a la que tuvo Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, en la Cámara de Diputados, en la que subrayó, como puntos favorables para el 2027, la consolidación fiscal, la estabilidad macroeconómica, la inversión gubernamental, el gasto social, la mayor recaudación. En el anterior Pesos y Contrapesos traté el tema de la consolidación fiscal. Toca el turno a la estabilidad macroeconómica.

Estabilidad, nos dice el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, es la “cualidad de estable” y estable es lo “que se mantiene sin peligro de cambiar, caer o desaparecer”.

Macroeconomía, nos dice el Diccionario de Economía, de Arthur Seldon y F. G. Pennance, “es el estudio de las actividades humanas en grandes grupos, expresándose mediante agregados económicos como el empleo global, la renta nacional, la inversión, el consumo, los precios, los salarios, los costes, etc.”. Precios, entre los que destacan los de las divisas (tipos de cambio), y los del crédito (tasas de interés), buenos indicadores de la estabilidad o inestabilidad macroeconómica de un país.

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En el caso de México, dada la historia económica de los últimos 50 años, y en concreto la que abarca de 1976 a 1995, ¿qué hay que entender por estabilidad macroeconómica? La ausencia de repuntes, repentinos y desmedidos, en la inflación, el tipo de cambio peso – dólar y la tasa de interés, tal y como sucedió, por última vez, efecto del error de diciembre de 1994, en 1995. Entre diciembre de 1994 y diciembre de 1995 la inflación repuntó de 7.05% a 51.97%, el tipo de cambio de $5.15 a $7.65, y la tasa de interés, Cetes a 28 días, de 18.51% a 48.62%. ¿Qué tuvimos? Inestabilidad macroeconómica.

¿Qué se espera para 2027?

Según los resultados de la encuesta de septiembre, del Banco de México, a los economistas del sector privado, y considerando el promedio de las 42 respuestas recibidas, este año la inflación terminará en 3.85% y el año que entra también en 3.85%. El tipo de cambio cerrará 2026 en $17.57 por dólar y 2027 en $18.11, lo que dará como resultado una depreciación del peso frente al dólar del 3.07%, nada que podamos calificar como crisis cambiaria, como inestabilidad macroeconómica. La tasa de interés, Cetes a 28 días, terminará este año en 6.49% y en 6.48% el año que entra, prácticamente igual.

Estrictamente hablando, dado que los encuestados por el banco central son economistas, no adivinos, sus proyecciones no sirven para conocer con exactitud el futuro, pero sí para darnos una idea de cuáles son sus expectativas, que son claras: no esperan fuertes repuntes, ni en la inflación, ni en el tipo de cambio peso - dólar, ni en la tasa de interés. Esperan, en el estricto sentido del término, estabilidad macroeconómica, a menos que, en el ínterin, suceda algo extraordinario, lo cual, por ser extraordinario, es poco probable, pero no imposible.

La expectativa para 2027 es de estabilidad macroeconómica, pero con el sello de la 4T. Estabilidad macroeconómica con bajo crecimiento de la economía, aun suponiendo que se cumpla la expectativa del gobierno para 2027, entre 1.5% y 2.5%, 2.0% puntual, tal y como la presentó en los Criterios Generales de Política Económica 2027.

Estabilidad macroeconómica, bueno. Bajo crecimiento, malo. Riesgo, que se pierda la primera y se reduzca el segundo.

Continuará.