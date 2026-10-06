Movimiento Ciudadano partido sin personalidad

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

MC es un partido que no acaba de acomodarse y encontrar su identidad. Creado por su líder, el veracruzano Dante Delgado, logró en 1999 su registro y participó en su primera elección en el año dos mil, aliado con PRD y otros partidos.

Así transcurrió la vida política de Movimiento Ciudadano, con dos cambios de nombre del partido y alianzas sin ton ni son con panistas, perredistas y otras fuerzas políticas.

Después de llamarse Convergencia por la Democracia y Convergencia en 2011 pareció encontrar un mejor nombre con el que ha competido en comicios federales, primero en alianzas siendo el cabús de ferrocarril aliancista, por lo que en 2021 decidieron ir solos en los procesos electorales.

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Parecía ir creciendo cuando en 2018 conquistaron su primer gobierno estatal, con Enrique Alfaro, en Jalisco, y tres años después con Samuel García, en Nuevo León.

Movimiento Ciudadano es un partido carroñero, se nutre de los desechos de otros partidos y sus bancadas en diputados y senadores crece al compás del salto político de un partido a otro.

En los Congresos locales de los estados que gobierna no se consolida y tampoco en los distritos federales. En la pasada elección federal, solamente ganó uno de los 300 distritos. En Nuevo León, su reducto, no consiguió nada, mientras que en Jalisco solamente una diputación de mayoría de la veintena que conforman los distritos federales de esa entidad.

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la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Tribunal Federal Justicia Administrativa (TFJA) pusieron de manifiesto su decisión de combatir la corrupción en las filas del gobierno, pues sancionaron nada menos que 55 “servidores públicos” con destituciones e inhabilitaciones de hasta 10 años y multas económicas por 102 millones de pesos.

Son cifras impresionantes, pero desafortunadamente encierran dos aspectos negativos para la llamada Cuarta Transformación. Uno, esa energía para castigar malas acciones en las filas gubernamentales se limita a empleados de niveles inferiores y, dos, desmiente a su caudillo y fundador, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, que todavía presume haber terminado durante su administración, que acabó, hace dos años, con la corrupción.

Respecto a lo primero, están pendientes las investigaciones en torno la enorme afectación a los ingresos del gobierno federal y, finalmente, a la economía del país que significa lo que se denomina como “huachicol fiscal”.

la Fiscalía General de la República se ha encargado de las investigaciones y tiene a tres ex oficiales de alto nivel de la Marina entre los numerosos implicados en la principal banda dedicada al tráfico ilegal de combustibles, lo que hace suponer que hay muchos más implicados dentro de las filas gubernamentales, sobre todo en las aduanas, lo cual lleva a la conclusión de que las mencionadas instituciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Tribunal Federal Justicia Administrativa tienen mucho espacio en el que tienen que encontrar a los posibles vinculados con el delito.

Por no hacer más extensiva la lista de asuntos graves de corrupción oficial, cabe mencionar únicamente el caso del fraude a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) el mayor caso de corrupción y desvío de recursos registrado durante el sexenio del ex presidente López, con un daño al erario estimado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en más de 15,000 millones de pesos.

Claro, esta cifra, comparada con el costo del huachicol fiscal es mínima, pero resulta importante al desmentir la afirmación del caudillo de la 4T de que durante su gobierno se terminó la corrupción. Es más, las indagaciones en torno al huachicol fiscal, llevan a concluir que ese delito, que empezó a finales del sexenio de Enrique Peña Nieto, se “profesionalizó” y adquirió grandes dimensiones durante el mandato del político de Macuspana.

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La Comisión Nacional de Elecciones de Morena anunció la designación de la senadora Andrea Chávez Treviño como Coordinadora Municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Juárez.

La semana pasada, la senadora quedó fuera de la coordinación estatal en Chihuahua, pues Cruz Pérez fue el elegido para representar al partido.

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