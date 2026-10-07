Escala reclamo a Kuri y cae El Tanque

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum volvió a reclamar al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, por haber invitado al embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, al evento de lo que será la Academia Internacional de Capacitación Policial, sin notificarlo debidamente a la Cancillería, se anunció la captura de Iván Cazarín Molina, El Tanque, operador regional del CJNG, vinculado a los hermanos Luis Alberto y Jorge Amílcar Olán, cercanos a Andrés Manuel López Beltrán.

Esta aprehensión, ocurrida en Zapopan el fin de semana, como fue la del exmarino Miguel Ángel Solano Ruiz, El Capitán Sol, posibilitaría, si hay voluntad, ahondar investigaciones que logren avanzar no sólo en el caso de contrabando de huachicol fiscal, sino también confirmar vínculos de ambos hermanos con el hijo del expresidente que, según recientes informaciones en EU, fue implicado en investigaciones de autoridades de ese país.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

En su nuevos señalamientos al gobernador Kuri, la Presidenta Sheinbaum le exigió sujetar el proyecto de la Academia Policial, cuya primera piedra colocara el embajador Johnson, a seguir los procedimientos establecidos por la Cancillería para la creación de ese proyecto que, admitió, representa un paso importante.

Reconoce que es concebido para recibir capacitación especializada de agencias estadounidenses, que debe ser puesto al alcance de instituciones mexicanas de seguridad pública y que deberá seguir procedimientos establecidos por la Cancillería en esos casos.

Que solicite su autorización, agregó, y también la del Grupo de Alto Nivel, conformado por las demás dependencias si va a recibir apoyo del gobierno de EU: “¿Por qué?”, preguntó y respondió: “Porque es la ley y debe cumplirse”, lo que puso ejemplo a otras entidades federativas.

Por otra parte, tras la aprehensión de Iván Cazarín Molina, El Tanque, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el detenido no sólo era operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla, sino también perteneció al círculo cercano del desaparecido Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Siguen las comparecencias de miembros del Gabinete en las Cámaras de Diputados y Senadores para justificar y defender la propuesta presidencial en el Paquete Económico. Del titular de Hacienda, Édgar Amador, en el Senado, y de Marath Bolaños, del Trabajo, en San Lázaro.

Impulsa inversiones externas el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, de 107 a 998 millones de dólares, y también las internas; mejoran economía e industria manufacturera y baja la tasa de desocupación, de acuerdo con el último reporte, a pesar de que persisten índices delictivos y violencia en algunos municipios.

Avala la Corte que militares vigilen aeropuertos y tengan aerolínea.