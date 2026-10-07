La Feria Iberoamericana del Libro en Canadá forma parte del patrimonio cultural y artístico de la humanidad, no sólo por la fuerza cultural que representa en el norte del continente americano, sino porque, además, se ha consolidado como una reserva lingüística, literaria y social. Este evento logra una gran convocatoria entre decenas de autores, artistas, académicos, diplomáticos y amantes de la literatura que se dan cita cada año para discutir el presente y el futuro de las “lenguas romance” en un ambiente diverso, incluyente y de una rebeldía intelectual que se percibe incluso desde el preámbulo de la inauguración. La edición de este 2026, realizada del 3 al 4 de octubre, reafirmó que, de manera especial, la literatura en español y en portugués tiene un peso y una presencia únicos en un país en el cual es difícil abrirse paso.

La permanencia de esta feria es gracias al esfuerzo de Silvia Alfaro y de Ramón Sepúlveda, fundadores de la FIL Canadá. Por medio de un proyecto que dividió sus actividades entre las aulas de la Universidad Saint Paul y las salas de la Galería Nacional de Canadá, el encuentro demostró que la identidad se fortalece en la diversidad y que se puede ser universal manteniendo la fuerza de nuestras raíces. Silvia Alfaro destacó durante el encuentro: “Es importante mencionar que este evento literario mueve la economía del país de una manera considerable. No sólo por los viajes en avión, tren, bus, automóviles, sino por los hoteles, restaurantes, la impresión de los libros y mucho más, generando así también trabajo en las diferentes industrias. Quiero recalcar esto porque es importante reconocer nuestra contribución al bienestar y riqueza de Canadá a través de la literatura”. Este importante mensaje fue el preámbulo de una feria que reunió a más de 95 escritores y contó con el apoyo de 15 delegaciones diplomáticas, sumando una sede especial de la UNAM Canadá en Gatineau.

El jurado del concurso “Encuentro de Diego Rivera y Henry Moore”, organizado por FILibro Canadá en colaboración con la Galería Nacional de Canadá, seleccionó como los dos mejores relatos a “Fantasía de un encuentro” de Andrea Ávila y “Nieves en el país de la nieve” de Carlos Bracamonte; mientras que en poesía las ganadoras fueron “Geografías de la belleza” de Lídice Megla y “Dos mujeres desnudas” de Sandra Barriales-Bouche quienes, en la Sala C216, dieron lectura a sus trabajos.

Las jornadas de la feria estuvieron a cargo de la gestión experimentada de la connotada académica y escritora Beatriz Hausner. Desde su posición como Presidenta de la Junta Directiva de FILibro Canadá ha sido la responsable de transformar una iniciativa independiente en una institución sin fines de lucro que ahora pertenece legalmente a la comunidad. Además de su rol logístico, Hausner intervino activamente en el debate intelectual al coordinar mesas sobre traducción literaria en Canadá, recordando que el puente bilingüe es la única vía real para que los autores hispanos accedan al mercado anglófono y francófono. El esfuerzo de los organizadores ha sido bien descrito por el embajador de España en Canadá, Alfredo Martínez Serrano: “Es un proyecto cultural que emerge en un momento en el que la cultura es esencial para vivir y para respirar como seres humanos. En medio de la zozobra y de la incertidumbre de los tiempos, la cultura hace emanar lo mejor de la humanidad. No lo dudemos y apostemos por ella con esperanza”.

La presencia de México tuvo una notable participación gracias a la intervención directa del embajador Carlos Joaquín González, quien asistió a la inauguración y, durante su mensaje, destacó la presencia cultural de los y las escritoras de nuestro país. “Nuestras palabras ya no están de paso; han encontrado su casa en el norte”, subrayó. La inauguración se llevó a cabo en el Parlamento gracias a Bardish Chagger, en calidad de anfitriona, y se celebró bajo el patrocinio de las embajadas de España y Colombia, distinguiéndose, además, por el apoyo recibido de la Hispanic Canadian Arts & Cultural Association y Patricia Bermúdez - RE/MAX Vision.