Serenos Morenos¡¡¡ una tormenta inútil

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial de Querétaro, con la presencia del embajador de EUA, Ronald Johnson causó un exceso de protestas de parte de la administración de Morena.

El gobernador Mauricio Kuri, no ha salido personalmente a aclarar los hechos, pero sus equipo de comunicación ha estado muy activo exhibiendo el oficio en el que informaban a la Cancilleria, con fecha de recibido de 25 de septiembre; además de las fotos que muestran al Jefe de la Zona militar y al representante de la Guardia Nacional.

Desde Palacio Nacional se ha lanzado las voces de alarma, nos parece que la Presidenta no fue informada cabalmente; ya que tanto en Querétaro como en otros estados la cooperación con Estados Unidos se da desde el 2015.

Es la respuesta de Palacio Nacional a los lloriqueos de López Obrador y a las críticas que este hizo de la actuación del embajador Johnson. El escandalito seguirá el mismo camino que el que le hicieron a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos; y al final han dejado a la deriva, haciendo el ridículo.

El gobernador Kuri prefirió hacer mutis, se fue de gira por la Sierra Gorda queretana dejando que las aguas retomen su cauce y se les baje la molestia en Palacio.

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El encuentro del priista, Alejandro Moreno “Alito” y del Panista, Jorge Romero molesto a Palacio Nacional porque saben que formalizar su alianza se fortalecerá su musculo político para el 2027. Y podrán quitar muchos votos a los candidatos del partido oficial.

Si compiten juntos en las 17 gubernaturas, les puede dar el triunfo entre 10 y 11, mientras que en la disputa de la Cámara de Diputados, pueden arrebatarle la mayoría calificada a Morena, incluso emparejar la mayoría simple de 250 más uno.

El campechano Moreno y Romero están en los amarres para competir con los mejores candidatos, sin duda, el PAN podría retener Querétaro, Aguascalientes, Chihuahua, y con un triunfo en Nuevo León con el candidato Adrián de la Garza del PRI, actual presidente municipal de Monterrey.

Esa entidad del norte de México es gobernada por Movimiento Ciudadano, con Samuel García, pero su necedad de su líder nacional del partido naranja, Jorge Alavarez Máynez, se ha negado hacer alianza para formar un único frente opositor.

Apuestan jugar solos, aunque saben que solo podrían ganar el estado de Campeche y Sonora, pero perderían el poderoso Nuevo León.

Si otra vez, perfilan trabajar de manera individual y con ello le estarían haciendo el juego sucio a Morena. Es decir, sin alianza le quitaría votos.

Los estados que se perfila puedan ganar, en esa alianza del PRI-PAN, está Zacatecas, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, y Guerrero con un milagro llamado Félix para el priista Manuel Añorve.

La alianza PRI-PAN es una preocupación de Palacio Nacional porque saben que aliados pueden ganar esos Distritos que Morena ganó por escasos votos en las elecciones pasadas y donde fueron separados.

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En Brasil, el triunfo de Flávio Bolsonaro hijo sería el capítulo final para que prácticamente todos los países del continente quedaran dentro del llamado Escudo de las Américas, la coalición multinacional de ideología conservadora, de seguridad y cooperación militar regional ideada y liderada por Donald Trump apenas en marzo pasado de 2026 para impulsar la unidad regional bajo el esquema de combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

Hasta hoy, esa alianza la integran Estados Unidos, Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Venezuela. Con Bolsonaro hijo en el poder, Brasil pasaría a formar parte de esa alianza.

Y México sería el único país del continente que no estaría en ese grupo. Pero quedaría como blanco central de su acción militar por ser el epicentro de los cárteles de la droga que generan violencia y el consumo de drogas en todo este hemisferio. Solo quedará Cuba con un remedo de gobierno y Nicaragua, con un dictadorzuelo como lo es Daniel Ortega, que fue el más violento de todos, pues sin empecho canceló las efecciones y reta de Donald Trum, haganle como quieran, allí solo mandan los dictadores.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

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