Soberanía y colaboración

Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El viernes 2 de octubre, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, pusieron la primera piedra de una academia para capacitar policías. Tres días después, la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores que se comunicara con los dos para que dieran explicaciones.

La Presidenta cuestionó que en el acto no se considerara a la Defensa, al Gabinete de Seguridad ni a la Cancillería.

“No puede poner una academia internacional sin la autorización del Gobierno de México”, dijo. Aunque reconoció que el gobernador no ha violado la ley.

En el evento sí hubo representación federal. Estuvieron el general brigadier Aldo Raúl Gómez Quintero, por la 17.ª Zona Militar; el capitán David Valadez Arenas, por la Guardia Nacional (GN), y Javier Rodríguez Uribe, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR).

TRABAJO CONJUNTO

El gobernador Mauricio Kuri saluda al embajador Johnson, el pasado 2 de octubre. ı Foto: Cuartoscuro

Y, de acuerdo con la información que tengo, a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se le dio aviso. La molestia, entonces, no es por el protocolo.

Hay un antecedente que vale la pena recordar, y es que el 5 de febrero de 2025, en su conferencia desde Querétaro, la misma Presidenta felicitó a Kuri y dijo que el estado tenía un muy buen gobernador, atento, sobre todo, a la seguridad.

Lo que se va a construir se llama Academia Internacional de Capacitación Policial. Estará dentro del complejo de seguridad Rhino, en un terreno de mil 785 metros cuadrados, con una inversión de más de 30 millones de pesos. Tendrá tres estaciones especializadas, un patio de maniobras y un laboratorio.

Ahí se va a enseñar algo muy concreto: inspección táctica. Es decir, cómo revisar un vehículo para encontrar los compartimentos ocultos donde se mueven la droga, las armas y el dinero. Los instructores serán especialistas de agencias de Estados Unidos y los alumnos, policías y agentes mexicanos. El plan es que también lleguen a capacitarse corporaciones de otros estados.

Y es que esto no empezó el viernes. La cooperación entre Querétaro y Estados Unidos viene desde 2015.

En ese tiempo se ha capacitado a cuatro mil 732 personas, entre ellas mil 714 integrantes de la Fiscalía del estado.

El embajador Johnson informó que su país ha destinado más de 10 millones de dólares a esa capacitación en la última década. “Continuaremos con el esfuerzo que hemos estado realizando por años”, escribió Kuri.

Lo que cambió fue que ahora ese trabajo se formalizara en una academia.

El 9 de septiembre, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, inauguró en Ciudad Juárez la Torre Centinela, un edificio de seguridad de 20 pisos con tecnología para vigilar todo el estado, de la que escribí en este espacio hace unos días.

Nadie del Gobierno federal tuvo autorización para ir a la inauguración. Parece una constante: cuando un gobernador de la oposición acepta el apoyo de Estados Unidos, desde el Gobierno federal se toma con recelo.

La cooperación en seguridad con Estados Unidos no es una violación de la soberanía. Los mexicanos que no nos beneficiamos del crimen organizado, que somos la mayoría, lo que queremos es vivir seguros.

En agosto del año pasado platiqué con el analista de seguridad Eduardo Guerrero. Me dijo que la soberanía ya la perdimos en varias regiones controladas por el crimen, y que cooperar con Estados Unidos es, paradójicamente, el camino para recuperarla.

Veamos los números del Inegi. En junio de 2026, 59.8 por ciento de la población consideró inseguro vivir en su ciudad.

Las cinco ciudades donde menos gente se siente insegura son San Pedro Garza García, Piedras Negras, Saltillo, San Nicolás de los Garza y la alcaldía Benito Juárez. A Nuevo León lo gobierna Movimiento Ciudadano, a Coahuila el PRI y a Benito Juárez el PAN.

Mientras tanto, en Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar, presidente municipal con licencia de Ciudad Juárez y coordinador estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, califica el costo operativo de la torre como derroche. ¿Es la antesala para que deje de operar en caso de que gane la gubernatura por Morena?

Por su parte, la morenista Andrea Chávez Treviño habla de defender la soberanía en Ciudad Juárez, una ciudad fronteriza donde, sí o sí, hay que trabajar de manera conjunta los temas de seguridad con Estados Unidos.

Y apenas el pasado 30 de septiembre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador difundió desde Palenque un video para presentar su libro Pueblo, en el que acusó injerencia de Estados Unidos.

Apareció semanas después de que su hijo Andrés Manuel López Beltrán confirmara que Estados Unidos le revocó la visa. Y Estados Unidos ha acusado a funcionarios de Sinaloa, entre ellos Rubén Rocha Moya, de pactar con capos del crimen organizado.

La cooperación entre las fuerzas de seguridad de México y Estados Unidos se ha dado desde hace muchos años, con gobiernos de todos los partidos. La Iniciativa Mérida se lanzó en 2007 y por ella Estados Unidos canalizó alrededor de tres mil 300 millones de dólares en equipo y capacitación.

Y sigue hoy, con este Gobierno. El pasado 15 de septiembre, el Senado autorizó, con 75 votos, la entrada de 139 militares de la 101 División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos para un ejercicio conjunto en Santa Gertrudis, Chihuahua.

Como le mostramos ayer en Todo Personal, ahí entrenan fuerzas estadounidenses con mexicanas, y de igual manera hay fuerzas mexicanas entrenando en Luisiana, Estados Unidos. No confundamos. Es trabajo conjunto en materia de seguridad que beneficia a los ciudadanos mexicanos.