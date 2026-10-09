Ríos Piter, bueno pa’ simular

Resulta que Armando Ríos Piter quiere volver a rugir en Guerrero. El famoso Jaguar, que durante años fue una de las figuras políticas más importantes del estado, ha vuelto a aparecer, participar en eventos y reconstruir relaciones alrededor de Somos, justo cuando comienza a calentarse la sucesión de 2027. Lo curioso es que apenas en marzo de 2025 decía que no quería ser gobernador y que había otras maneras de incidir en la transformación del país; ahora, después de regresar con mayor frecuencia a Guerrero, hasta reconoció públicamente que le frustró mucho no haber sido gobernador. Bueno, por lo menos ya sabemos que las ganas nunca se fueron, únicamente estaba simulando.

El problema para Ríos Piter es que Guerrero tiene memoria. En 2015 tuvo probablemente la oportunidad más importante de su carrera. Era senador, aparecía como puntero dentro del PRD y tenía construidos liderazgos que durante años habían trabajado para llevarlo a la gubernatura. Cuando llegó el momento decidió no participar, argumentando que desde su partido pretendían obligarlo a pactar con el entonces gobernador Ángel Aguirre. Sus razones habrá tenido y fueron ampliamente explicadas, pero el resultado fue el mismo: se bajó cuando tenía posibilidades reales de competir y dejó colgados a buena parte de quienes habían construido aquel proyecto con él. Once años después, regresa a simular, perdón, a intentar convencer a esos mismos guerrerenses de que ahora sí ésta es la buena.

Después vino aquella aventura presidencial independiente. Ríos Piter presumía haber conseguido más de un millón de apoyos para aparecer en la boleta presidencial de 2018, hasta que las autoridades electorales revisaron a detalle todo lo que presentó para respaldar su intención simulada. El Tribunal Electoral documentó finalmente 900 mil 152 inconsistencias relacionadas con sus apoyos: 811 mil 969 correspondían a simulaciones de credenciales y otras 88 mil 183 a fotocopias. No son precisamente tres firmas mal capturadas por un asistente distraído. Las irregularidades fueron acreditadas y sancionadas por la autoridad, que además señalaron afectaciones a los principios de legalidad y certeza del proceso. Así que eso de regresar años después a pedir que la gente vuelva a creer en ti, también es simular.

Y cuando parecía que la política había quedado atrás apareció la Universidad de las Américas Puebla. En 2021 Ríos Piter fue nombrado rector interino por el nuevo patronato de la UDLAP en medio de uno de los conflictos universitarios más extraños de aquellos años, con policías dentro de las instalaciones, dos grupos disputándose legalmente el control de la institución y acusaciones de que detrás de aquella operación estaba el entonces gobernador Miguel Barbosa, cuya amistad con Ríos Piter él mismo reconoció públicamente. Ríos Piter sostuvo siempre que su llegada era legal y que Barbosa no mandaría en la universidad; sus adversarios pensaban exactamente lo contrario. Finalmente, su nombramiento fue desconocido por la otra parte de la Fundación y la disputa terminó también en tribunales. Nada aburrida la etapa académica del Jaguar.

Ahora resulta que Ríos Piter vuelve a recorrer Guerrero y a hablar de participación ciudadana y nuevas alternativas políticas. Actualmente participa en Somos y, si finalmente decide buscar nuevamente la gubernatura, tendrá que hacer algo bastante más complicado que conseguir una candidatura: reconstruir confianza. Puede encontrar partido, estructura, nuevos aliados y hasta quienes estén dispuestos a olvidar lo ocurrido, pero tendrá que explicarles a quienes lo acompañaron cuando realmente tuvo posibilidades de ser gobernador por qué aquella vez decidió bajarse y por qué ahora deberían creer que esta vez será diferente. Encima, en 2020, ya había pasado brevemente por Movimiento Ciudadano antes de abandonar el partido para incorporarse a Fuerza por México, así que tampoco sería precisamente su primera mudanza.

La última…

Ríos Piter quiere regresar a Guerrero diciendo que ahora sí va en serio. El detalle es que alguien que ya cargó con más de 800 mil simulaciones tiene un pequeño problema cuando vuelve a pedir confianza. ¿Ahora hay que saber qué parte de todo lo que anda haciendo lo está simulando?

…y nos vamos.