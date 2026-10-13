El agua que López le negó a Guadalajara

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La presa El Zapotillo era el núcleo del sistema hídrico Río Verde que diseñó la Comisión Nacional del Agua cuando fue dirigida por Luis Luege durante el gobierno de Felipe Calderón: el proyecto fue rechazado por habitantes de tres poblados que serían inundados por un embalse que generaría una cortina diseñada originalmente a 105 metros de altura para garantizar durante 50 años agua potable a Guadalajara, su zona metropolitana y a León, Guanajuato; una decisión tomada por Andrés Manuel López en 2019 inutilizó tal cortina al bajar su capacidad a 40 metros… y hoy es patente la grave crisis de agua en la capital jalisciense.

En 2009, y tras una licitación pública, la construcción de la presa fue adjudicada a la alianza entre La Peninsular encabezada por Carlos Hank Rhon, y la española FCC, de Esther Alcocer Koplowitz. El costo proyectado inicial de la obra fue cercana a los 8 mil millones de pesos. El proyecto y la obra misma fueron objeto de rechazo por los pobladores de Acasico y Palmarejo si la cortina se elevara a 80 metros de altura, pero sobre todo, de habitantes de Temacapulín si la cortina fuese de 105 metros.

Evidentemente que a esas personas se les reubicaría, pero su rechazo que fue potenciado por organizaciones ambientalistas y políticas llevó a que se interpusiera una controversia constitucional 93/2012 para que la cortina no se elevara a 105 metros. Clemente Castañeda, diputado de Movimiento Ciudadano, fue activo opositor a la máxima altura.

Entre rezagos, controversias, adecuaciones (con los acueductos interconectados El Salto y La Red-Calderón) y el costo de la construcción se elevó a más de 37 mil millones de pesos.

Durante su prolongada campaña presidencial, Andrés Manuel López prometió a los habitantes de los tres poblados inundables que lo impediría. En 2018, al llegar finalmente a la presidencia, la cortina ya está en construcción y ordena que se le perfore a la mitad, a 40 metros, con seis oquedades pomposamente llamadas “ventanas vertedoras”; la obra, ya mocha. Inutilizada en 55%, fue inaugurada en agosto de 2024 con la presencia de López, su director de Conagua Germán Martínez y el entonces gobernador Enrique Alfaro. En lugar de canalizar 6.5 litros cúbicos por segundo, se le redujo a 3 litros cúbicos…, pero aún así se le presumió como una solución para las próximas cinco décadas.

Hoy, las deficiencias técnicas por decisiones políticas de contentillo y electorales pasan una grave factura a millones de tapatíos y leoneses. Al gobernador Pablo Lemus le estalla una crisis largamente formada, crisis que, pese a todo, tiene solución a mediano plazo.

Pero la solución no es agregar nuevos acueductos —sin embalse suficiente no habrá que transportar y sin reposición de bosques no hay agua suficiente— para potenciar las obras ya existentes como la presa La Zurda y el Acueducto Chapala, aunque tristemente el lago de Chapala se encuentra seriamente contaminado.

Premio “proveedor del bienestar” . Y no es una casita con valor declarado de 10 millones de pesos (reporte de Emeequis) sino sobre todo su nueva chamba tras mantenerse leal al equipo de Hugo López-Gatell y de Alejandro Svarch. El sexenio pasado Natán Enríquez fue funcionario en la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) en donde se le involucró en el ejercicio irregular de 71.5 millones de pesos… y recién se le nombró como el nuevo y flamante director médico del IMSS-Bienestar.

Vaya, desde esa posición tendrá la oportunidad de formular la demanda de esa entidad, la segunda compradora gubernamental de medicamentos e insumos para la salud. O sea que hará la “lista” y con ello perfilar desde un principio quiénes serán los proveedores favoritos… como Farmadomi México, Proveedora Abastecimiento La República y Cove20, de Amílcar Olán, firmas que, por cierto, se rayaron con los pocos pagos que el IMSS-Bienestar ha dispensado durante dos años.

ADI contra predialazo. Entre las múltiples voces contra el proyecto de Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) del Gobierno federal, se suma la Asociación de Desarrolladores (ADI), que encabeza Bosco Quinzaños.

La ADI explica que ese programa propone acercar los valores catastrales a precios de mercado y revisar el impuesto predial (predialazo), un nuevo gravamen a predios baldíos o subutilizados, elevando el costo de mantener terrenos que todavía no pueden desarrollarse por razones administrativas, técnicas o de mercado; cobros vinculados con una mayor capacidad de construcción o cambios de uso de suelo, y mayores regulaciones.

“La suma de estas medidas encarecerá el suelo y la ejecución de proyectos, con efectos negativos sobre la construcción de vivienda, inversión y generación de empleos. Por estas razones, la ADI sostiene que el POZMVM no debe aprobarse en los términos actualmente propuestos”.

¿Alguna duda?

Maese Barraza: transformar Index. La nueva es que Salvador Maese Barraza busca presidir el Consejo Nacional de Index para el periodo 2027-2028 con una propuesta que apuesta modernizar la industria manufacturera de exportación, elevar el contenido nacional y fortalecer la competitividad de México ante la revisión del T-MEC.

Su proyecto “5+2” plantea impulsar tecnología, Inteligencia Artificial, desarrollo de proveedores mexicanos y nuevas inversiones, además de resolver obstáculos de infraestructura, energía y agua. Con 34 años de experiencia en el sector, Maese propone aprovechar el Plan México para superar el ensamble y avanzar hacia una manufactura con mayor ingeniería, innovación y valor agregado.

El reto de Maese Barraza será convertir sus propuestas en resultados concretos: más empresas mexicanas integradas a las cadenas productivas, trámites ágiles, infraestructura confiable y una defensa técnica de los intereses de la industria IMMEX.

El objetivo es que México no sólo produzca y exporte más, sino que desarrolle tecnología, genere empleos especializados y retenga una mayor proporción del valor económico, apunta Maese.