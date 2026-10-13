Instruye CsP atender demandas en IMSS

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En víspera de la marcha convocada para esta tarde por el personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social en demanda de incremento salarial, mejores condiciones laborales y solución al desabasto de material médico, insumos y medicamentos, tras reconocer que esas demandas son legítimas, la Presidenta Claudia Sheinbaum instruyó al director general de esa institución, Zoé Robledo, a atenderlas.

Además del personal médico y laboral del IMSS, participarán en esa movilización trabajadores del ISSSTE, Metro, Pemex y hasta de la CNTE, que se dirigirá a la sede de esa institución en Paseo de la Reforma y avenidas y calles adyacentes, por lo que se espera que las autoridades capitalinas, no sólo las policíacas, lo prevean.

DE ESTO Y DE AQUELLO...

En medio de la avalancha legislativa de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados de aprobar en comisiones el Paquete Económico 2027, incluyeron incrementar el cobro por el Derecho no Residente a visitantes extranjeros, que será un golpe demoledor para el turismo internacional en los principales puertos del país como Cancún, Acapulco, Los Cabos y Puerto Vallarta, entre otros.

No sólo el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, que ha propuesto privatizar el servicio de agua en Guadalajara, sino también su antecesor, Enrique Alfaro, por no haber autorizado recursos para la conclusión de la presa El Zapotillo, emecistas ambos, fueron criticados por la Presidente Sheinbaum tras la marcha dominical de protesta reprimida, con un saldo de decenas de heridos, entre participantes y uniformados.

Lemus reprobó lo ocurrido y atribuyó la violencia a un grupo de encapuchados y armados con piedras, tubos, martillos, petardos y bombas molotov —un “grupo negro” tapatío— para “quitarle legitimidad a una marcha verdaderamente ciudadana”, que agredieron a mujeres y hombres que marchaban y que ordenaría una investigación.

Después de un año, la Presidenta Sheinbaum designó a la embajadora de México en Perú, que restablece las relaciones diplomáticas con ese país hermano, después de que su antecesor rompió todo vínculo por la destitución y encarcelamiento del entonces presidente, Pedro Castillo, por el autogolpe que intentó para continuar en el cargo.

La nueva embajadora de nuestro país ante el gobierno peruano, que encabeza Keiko Fujimori, será Lydia Antonio de la Garza, licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, con maestría del Instituto Matías Romero e integrante del Servicio Exterior, directora ejecutiva “B” del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior.

Si la alianza con el PRI es para frenar el avance de Morena, el PAN daría ese paso, declaró en Cancún el dirigente blanquiazul, Jorge Romero, luego de reconocer que por lo pronto podría haberla en Nuevo León, Chihuahua y Sonora el año que entra.