Precios (2/3)

Voy a analizar, para lo que va del año, el comportamiento de cuatro precios: del dólar, el tipo de cambio peso – dólar; del crédito, la tasa de interés; de las acciones, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa de valores; del petróleo, de la mezcla mexicana de petróleo de exportación.

Comienzo por el tipo de cambio, tomando como referencia el FIX, que es un promedio que publica de lunes a viernes, a las 12:00 p.m., el Banco de México. Es el precio oficial del dólar en términos de pesos y se usa para liquidar, en el territorio nacional, obligaciones denominadas en la divisa estadounidense.

Comenzamos el año, viernes 2 de enero, con un tipo de cambio de $17.8803. El viernes 4 de septiembre se alcanzó el que, hasta el momento, es el mínimo anual, $16.8748, lo cual dio como resultado una apreciación del peso frente al dólar de $1.0055, el 5.62%. El pasado viernes 9 de octubre, alcanzó el que, hasta el momento, es el máximo anual, $18.4163, lo cual dio como resultado, en lo que va del año, una depreciación de $0.5360, el 3.00%, y, comparando con el mínimo anual, de $1.5415, el 9.13%.

TE RECOMENDAMOS: POLITICAL TRIAGE La incógnita latina

En lo que va del año el tipo de cambio ha promediado $17.5902. Hace un año, hasta el 9 de octubre de 2025, promedió $19.4620. El tipo de cambio promedio bajó $1.8718, el 9.62%.

Si soy productor y exportador, me conviene que el tipo de cambio sea el mayor posible: por cada dólar que exporto recibo más pesos. Si soy importador y consumidor, me conviene que sea el menor posible: por cada dólar que importo doy menos pesos. Hasta el 4 de septiembre el tipo de cambio bajó y benefició a los importadores. De entonces a la fecha subió y benefició a los exportadores.

Continúo con la tasa de interés, la de los Cetes a 28 días, que es la que el gobierno le paga a quien le presta dinero comprando Certificados de la Tesorería, tasa de interés que es el precio del crédito, no del dinero (el tema del precio del dinero, que no hay que confundir con su costo de producción, lo que cuesta imprimir billetes y acuñar monedas, es interesante, ¿cuál es el precio de aquello con lo que medimos los precios?).

Iniciamos el año, en la subasta primaria de Cetes del martes 6 de enero, con una tasa de interés del 7.07%, que, hasta el momento, sigue siendo la máxima anual. Fue en la subasta del martes 29 de septiembre cuando se alcanzó el mínimo anual, 6.01%, lo cual dio como resultado una reducción, con relación al máximo anual, de 1.06 puntos porcentuales, el 14.99%. En la subasta del martes 6 de octubre se ubicó en 6.09%. En lo que iba del año bajó 0.98 puntos porcentuales, el 13.86%.

En lo que va del año la tasa de interés ha promediado 6.50%. Un año antes, hasta el martes 7 de octubre de 2025, promedió 8.17%. La tasa de interés promedio bajó 1.67 puntos porcentuales, el 20.44%.

En lo que va del año el tipo de cambio subió de 17.8803 pesos por dólar a 18.4163. Según el promedio de las 42 respuestas recibidas por el Banco de México en la encuesta de septiembre a los economistas del sector privado, terminaremos el año con un tipo de cambio de 17.5700 pesos por dólar.

En lo que va del año la tasa de interés bajó de 7.07% a 6.09%. Según el promedio de las 42 respuesta recibidas por el banco central en la encuesta de septiembre a los economistas del sector privado, terminaremos el año con una tasa de interés del 6.49%.

Continuará.