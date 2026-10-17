Una Alianza de la Oposición podría derrotar a los Morenos

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Movimiento Ciudadano es un partido que no quiere hacer alianza con el PRI y con el PAN para constituir un gran bloque opositor que le pueda dar la oportunidad a esos 65 millones de mexicanos que no votaron por el partido oficial y así poder recuperar el país.

En un encuentro reciente con el líder nacional priista, el columnista, el buen Pancho Garfías, hoy fallecido, le preguntó a Alito que como quiere que Movimiento Ciudadano acepte sumarse a una alianza, si no deja de criticarlo y de llamarlos esquiroles de Morena.

Mira Pancho, contestó Alito, ese partido naranja con su líder Jorge Alvarez Máynez están jugando a ser oposición y se llenan la boca que son la alternativa, que por eso no quieren alianza. La línea está marcada por el dueño de MC, Dante Delgado, quien fuera procesado por haber sido corrupto en el Gobierno de Veracruz.

TE RECOMENDAMOS: GENTE COMO UNO Otra amenaza en el IMSS

La realidad, continuo Alito, es que esos cínicos y esquiroles de Morena, empezando por su dirigente nacional, están haciendo la tarea a López Obrador para restarle votos a la oposición.

Alejandro Moreno, repitió esa postura de Movimiento Ciudadano, en un encuentro con el Consejo Internacional de Comunicadores, en la sede priista.

Si Movimiento Ciudadano, en el momento que haga público que se sumará para construir un bloque opositor con el PRI y PAN, en ese momento me disculpo públicamente y acepto que me equivoque, les dijo.

Para nadie es secreto que el Partido naranja se quiere presentar como una nueva alternativa, pero todo mundo sabe que su militancia ha sido integrada por ahora ex priistas que gritan a los cuatro vientos que son diferentes a todos los políticos.

Apuestan que pueden ganar a Morena, pero en realidad lo que están haciendo es tratar de minarle votos a la oposición y por eso Alito expuso ejemplos claros de como si funciona la coalición o la alianza y obviamente desnudarlos que el partido naranja duerme en la cama con Morena:

En las elecciones de 2024, Movimiento Ciudadano otra vez fue el factor de restar votos a la oposición, si bien Morena arrasó, bueno, ahora se sabe ganó con una buena parte de fraude por el robo de votos y la ayuda del crimen organizado que secuestró a personajes del PAN y del PRI y que amenazó a la militancia y candidatos para bajarse y dejar el camino libre.

+++

El senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez, afirmó que el Gobierno Federal de Morena le falló a pacientes y trabajadores de la salud, y sostuvo que las propias cifras oficiales lo exhiben: en 2024, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró 4.68 millones de recetas no surtidas o no entregadas al momento, de acuerdo con su Programa Institucional 2025-2030. A este problema se suman las protestas del personal por la falta de medicamentos, insumos y plazas suficientes.

El documento, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de agosto de 2025, precisa que el IMSS emitió 214.5 millones de recetas durante 2024 y que 2.2% no se surtieron o no se entregaron al momento. A esta cifra se suman 11.57 millones de piezas de medicamentos no entregadas entre enero y el 19 de diciembre de ese año, según una respuesta del instituto.

A las carencias de medicamentos se suman la falta de personal, insumos y equipo, así como las inconformidades salariales. Los trabajadores rechazan el aumento de 2.9% al salario tabular, que alcanza 6.8% global con prestaciones, y exigen un incremento salarial del 10%, mejores condiciones laborales y personal suficiente para atender a los derechohabientes.

+++

Luego de la victoria de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social al movilizarse para rechazar el pírrico aumento salarial que había aceptado “su” representación sindical, seguramente más organizaciones gremiales lucharán para negociar directamente sus aumentos de salarios y prestaciones.

En tanto, la llamada Cuarta Transformación quedará más comprometida que nunca a demostrar que, efectivamente, su preocupación central es la de mejorar las condiciones del “pueblo bueno”.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

www.hombresdelpoder.mx