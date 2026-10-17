• “Quítame, bórrame”

Y fue Marcelo Ebrard el que ayer de plano pidió que lo borren de la lista de presidenciables. Fue a una pregunta expresa de reporteros que el funcionario respondió de forma tajante: “En este momento yo estoy concentrado en lo que estoy haciendo. Por favor, si quieres quítame de la lista. Me harías un favor, quítame, bórrame”, requirió Marcelo, quien de esa manera pasó la página al cuestionamiento y dio paso al siguiente. El secretario Economía acudió ayer a la Cámara de Diputados a comparecer ante comisiones como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Es muy probable que tengan razón quienes consideran que la pregunta podría no haber estado en el repertorio si no fuera porque el senador Manuel Velasco hace unos días alborotó con notoria anticipación un proceso que ocurrirá hasta el 2030. Por lo pronto, ha quedado claro que Ebrard tiene más en mente el T-MEC y sus complejidades y así lo hizo notar.

• El “librazo” de Tatiana

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Y quien sigue lanzando puyas a Clara Luz Flores —aunque ahora también librazos— es Tatiana Clouthier, quien resultara derrotada en el proceso morenista en Nuevo León. Y es que ahora, para ser más efectista o de plano para causar más daño, Tatiana ocupó fragmentos el más reciente libro de Andrés Manuel López Obrador, Pueblo. “En su página 667, mira lo que nos dice: La otra enseñanza política de aplicación universal es que nada se logra con la moderación ni con las medias tintas; ser de izquierda es anclarnos en nuestros ideales y principios”, se le escucha decir a la también llamada tía Tatis en un video que subió a las redes y en el que enseguida aparecen imágenes de AMLO diciendo: No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Luego vuelve la toma a Clouthier, quien señala: “Si somos auténticos… el político debe representar algo o a alguien”. Y ahí viene el raspón pues enseguida pone a Clara Luz con Keith Raniere, de la sexta Nexium. Hay quien considera que los trancazos de quien fuera secretaria de Economía no sólo terminarán afectando a su adversaria interna. También los agradecerán quienes se perfilan a contender por el PRI, el PAN y MC. Uf.

• Zacatecas, pendiente

Y fue la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, la que ayer estuvo en Zacatecas, dicen algunos que con la idea de fortalecer la unidad de su partido, luego de que el proceso interno para esa entidad provocara múltiples inconformidades, las cuales mantienen latente el riesgo de fractura. Y nos dicen que tal parece que aquellas no se encuentran enteramente subsanadas porque si bien sí acudió a esa reunión la coordinadora por la defensa de la transformación y la soberanía nacional, Verónica Díaz, los que se ausentaron fueron Ulises Mejía y Saúl Monreal. Es sabido que en esa entidad la principal voz que se ha expresado para condenar la designación de Díaz ha sido la de José Narro Céspedes. Este último, quien tiene ademas una fuerte rivalidad contra el gobernador David Monreal, ha advertido el riesgo de que la entidad se pierda en 2027 si la dirigencia nacional no hace las enmiendas necesarias. Por lo pronto, nos dicen, en Zacatecas sigue haciendo falta que avance la llamada operación cicatriz. Tsss.

• Fin a restricciones

Y fueron las secretarias de Relaciones Exteriores, a cargo de Roberto Velasco, y la de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que lleva Jesús Esteva, las que terminaron las gestiones ante Estados Unidos para que ese país levantara las restricciones que impuso a nuevos vuelos desde el AIFA y el AICM a la Unión Americana. La primera de esas dos dependencias confirmó la información y sostuvo que “la decisión refleja la voluntad de ambos gobiernos de avanzar hacia una nueva etapa de la relación bilateral en materia de aviación, basada en el diálogo, el respeto de la soberanía, la cooperación institucional, la aplicación de las mejores prácticas internacionales y el fortalecimiento permanente de la seguridad y eficiencia del transporte aéreo”. Lo cierto es que esta decisión de da luego de que el gobierno de México aceptara devolver slots-horarios de operación en el AICM a aerolíneas estadounidenses a las que se les habían retirado cuando Andrés Manuel López Obrador decidió trasladar los vuelos de carga al AIFA. Otra herencia que se corrige.

• Cierre de líneas en el caso Manzo

Y fue la fiscalía estatal de Michoacán la que sostuvo ayer que ha concluido el 90 por ciento de la investigación del asesinato de quien fuera alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. El dato de avance, nos comentan, es importante porque daría cuenta de que estaría acercándose cada vez más a su conclusión. Dentro de lo informado es relevante el señalamiento de que se descarta que el crimen pudiera tener un móvil político. Es sabido que esta línea fue puesta sobre la mesa por Grecia Quiroz, viuda de Manzo y actual alcaldesa de Uruapan, y dio pie a que actores relevantes de la entidad formaran parte de la indagatoria. El caso Manzo, nos recuerdan, además de tener una vertiente de procuración y administración de justicia —en torno a la cual se reportan ya 33 personas detenidas— ha tenido una política, que ha puesto bajo los reflectores al Movimiento del Sombrero, el cual se volvió factor importante en la lucha por el poder en la entidad que renovará gobernador el año entrante. Pendientes.

• La disputa guinda por los municipios

Y vaya que el proceso morenista en los espacios más locales será determinante en la lucha entre facciones morenitas que, es sabido, no son pocas. Lo anterior viene a cuento porque se acaba de conocer que Ángel Carlos Torres, a quien identifican como parte del grupo político del senador Adán Augusto López, está siendo perfilado como uno de los aspirantes, si no es que el principal, a la coordinación municipal de la defensa de la transformación y la soberanía —como se conoce a quienes en el momento legal oportuno serán presentados como candidatos a puestos de elección— en Tuxtla Gutiérrez. Es sabido que Torres Culebro es el presidente municipal actual, por lo cual en su caso, de obtener la nominación, estaría buscando la reelección con lo que podrías seguir en el encargo hasta el 2030. Antes de ser alcalde, el funcionario fue secretario de Obras Públicas. Antes trabajó en áreas jurídicas y de recursos materiales en Petróleos Mexicanos. Ahí el dato.