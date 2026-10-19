Ciclistas de Grupo México llegan a final con AR Monex

Cinco jóvenes originarios de Sonora y Chihuahua llegaron a la última fase de las pruebas nacionales de detección de talentos de AR Monex Pro Cycling Team, el equipo donde se formó el ciclista mexicano Isaac del Toro, triunfador en la edición de este año del Tour de Francia. Ambos deportistas son integrantes de la Escuela de Ciclismo de Grupo México y se encuentran ya entre los 60 finalistas seleccionados entre más de 600 aspirantes de todo el país.

En la primera fase, los ciclistas, de entre 13 y 16 años, realizaron pruebas de esfuerzo, mediciones de lactato y evaluaciones físicas con equipos de alta tecnología de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), en la Ciudad de México.

El segundo filtro consistió en seis semanas de entrenamiento, y esta tercera fase permitirá elegir a menos de diez jóvenes para incorporarse a los procesos de formación y seguimiento del equipo, con miras a competir en el ciclismo profesional.

Los integrantes de la escuela de Grupo México que fueron seleccionados son Ángel Mario Cano Ceballo y Ángel Fabricio Cruz Mendoza, de Esqueda, Sonora; Scarlett Danae Salazar Guerrero y Alejandro Cuen Andrade, de Cananea, Sonora, y David Abraham Lucero Silva, de Santa Bárbara, Chihuahua. La participación de los jóvenes es resultado de la alianza que concretaron Grupo México y AR Monex hace más de tres años y que dio fuerte impulso a la Escuela de Ciclismo. Actualmente, el proyecto cuenta con 80 alumnos en cuatro comunidades de Sonora y Chihuahua vecinas de las operaciones mineras de Grupo México.

AR Monex contribuye con su experiencia en capacitación de entrenadores y formación deportiva.

Este hito es un fuerte incentivo para los integrantes de la escuela de ciclismo de Grupo México que espera la incorporación de alguno de sus integrantes al semillero de AR Monex, la cual anunciará los resultados finales de su proceso de elección en este mismo mes de octubre, cuando se sabrá quiénes son los aspirantes que estarán ya en la antesala de importantes competencias ciclistas en Europa.

Aranceles bajo presión. La revisión del T-MEC será decisiva para la industria mexicana de vehículos pesados, que busca conservar las reglas de origen y eliminar los aranceles de Estados Unidos. La ANPACT, encabezada por Rogelio Arzate, que los fabricantes ya ajustaron sus operaciones para elevar el Valor de Contenido Regional de 64% a 70% en 2027. Un cambio adicional obligaría a reconsiderar inversiones y cadenas de suministro. La carga comercial persiste: los camiones medianos y pesados sujetos a la Sección 232 enfrentan un arancel de 25% sobre el contenido no estadounidense, equivalente a una tasa efectiva cercana a 13.5%, mientras los autobuses pagan 10%.

La oportunidad está en fortalecer la proveeduría regional de componentes electrónicos, software y semiconductores, sectores con dependencia de Asia. Los fabricantes afiliados a ANPACT cumplen con 45% de contenido laboral y 70% de contenido regional en acero y aluminio. La inversión de Volvo/Mack por 700 millones de dólares en Ciénega de Flores, Nuevo León, con cerca de mil empleos previstos, refleja el potencial productivo. A ello se suma el riesgo energético por posibles restricciones estadounidenses al diésel, frente al cual México necesita proteger el suministro y aprovechar la capacidad de Pemex y Deer Park.

Tiburones buscan sus raíces. En Veracruz, los Piratas FC encontraron en las escuelas una vía para construir la afición que necesita un equipo de reciente creación. El programa “Piratas en tu Escuela” lleva semanalmente a integrantes del primer equipo a planteles de Veracruz y Boca del Río, donde conviven con los alumnos y los invitan a asistir sin costo a los encuentros en el estadio Luis “Pirata” Fuente, acompañados de un adulto. La apuesta no se limita a atraer público infantil: busca que los menores acerquen a sus padres al futbol local y recuperen una tradición que marcó a generaciones anteriores. La iniciativa responde a la estrategia de José Carlos Vives Gómez, dueño del club, para crear identidad y convertir el estadio en un punto de reunión para las familias. Las alianzas con autoridades educativas de ambos municipios abren una vía de colaboración que también coloca bajo atención el papel de la gobernadora Rocío Nahle.

Voz en off. La British Chamber of Commerce in Mexico celebra este 20 de octubre la 25.ª edición de Energy Day 2026, en la Ciudad de México, con la participación de autoridades de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Energía (Sener), directivos de empresas energéticas y especialistas en inversión e infraestructura. Entre las organizaciones participantes figuran la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI), Harbour Energy México, Halliburton, Banco Bx+, el Institute of the Americas, Cuatrecasas, Control Risks, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), S&P Global, Emerson, CFE Calificados y COX, además de la propia Cámara Británica de Comercio en México. La agenda contempla seis ejes: geopolítica energética; Plan México, competitividad e inversión; perspectivas de los hidrocarburos; planeación eléctrica; infraestructura y suministro de electricidad y gas natural; y sostenibilidad, licencia social para operar y desarrollo energético en los estados…