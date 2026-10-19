Conflicto laboral que urge resolver

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Más allá de otros problemas como el deterioro económico de distintos sectores de la población y la incesante violencia que se ha agudizado en meses recientes, el más serio y urgente que deberá solucionar el Gobierno federal es el conflicto laboral en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) que, de no resolverse, puede derivar en un serio conflicto social no sólo por la demanda de incremento salarial, sino por los amagos de más movilizaciones y el abandonado sistema de salud.

Lo preocupante es que si ese problema, al que se suma la grave crisis hospitalaria y carencia de medicamentos e insumos médicos en la mayoría de entidades de la República, no se resuelve, lo que hoy, por descontento social en Francia, España, Italia o Portugal por el deterioro de servicios públicos y bajos salarios, repercuta en nuestro país.

DE ESTO Y DE AQUELLO...

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En sus giras de fin de semana por varias entidades del sureste de la República, la Presidenta Claudia Sheinbaum pudo constatar la deteriorada situación del sistema de salud en general y señaló la corrupción en la compra y desabasto de medicinas por “abandono neoliberal” y en Ciudad del Carmen, Campeche, repitió una de las expresiones de su antecesor: “Me canso ganso que vamos a modernizar todo el sistema de salud”.

El sábado, en Umán, Yucatán, reconoció que en las reuniones de los lunes con su Gabinete de Salud ha conocido la permanencia de un proceso de hace medio siglo, la burocracia “y hasta corrupción”, que ocasionaron el desabasto de medicamentos que, por falta de personal, han afectado el funcionamiento de clínicas y hospitales.

La gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, en el centro de la polémica por la aprehensión de su exfiscal César Jáuregui, acusado y preso por “traición a la patria” por la Fiscalía General de la República sobre el caso de la participación de agentes de la CIA en un operativo.

Por un lado, su aprehensión por la participación de éstos en esa acción, en abril pasado, para destruir un narcolaboratorio, con lo que “atentar contra la soberanía del país” resultó sorpresiva y derivó en la reacción panista en su contra por abandonar a su excolaborador.

Algunos de los morenistas que no lograron ser designados anticipadamente candidatos a gobernadores, vía “coordinadores defensores de la 4T”, se ilusionan en contender por el PT, aun a sabiendas de que este partido intenta, con su “amenaza” de abandonar la alianza con el guinda y PVEM, presionar para tener más beneficios.

Oootra orden de aprehensión giró un juez contra Raúl Rocha Cantú, el accionista mayor del certamen Miss Universo por encabezar una organización criminal dedicada a lavar millones de pesos.