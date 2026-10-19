NAIM, Bonos MexCat y los cuentos de López

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

En unos cuantos días vencerá el pago de las primeras emisiones de Bonos MexCat —cerca de 2 mil millones de dólares— que en 2016 emitió el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACDMX) para financiar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el NAIM, ese que hace 8 años Andrés Manuel López ordenó cancelar alegando que el país no podría pagar 300 mil millones de pesos para concluir la obra…, pero que gastó en su sexenio 1.7 biillones de pesos en un tren sin pasajeros, en una refinería que no refina, un interoceánico inoperante, en una megafarmacia fantasma y otros monumentales dispendios.

La narrativa moral para cancelar el NAIM (la mentira socialmente aceptable) por el entonces presidente electo fue que había corrupción en la construcción y especulación inmobiliaria fuera del polígono de Texcoco; la disculpa técnica que presentaría su entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, es que el terreno se inundaría, y que convendría mejor formar un Sistema Aeroportuario Metropolitano.

Hoy, a unos días de que la Federación verá cómo sacar dinero que no tiene (pagar unos 40 mil millones de pesos a los acreedores de un aeropuerto que no se construyó), son más que evidentes las mentiras que propaló López: no se demostró un solo peso de corrupción en la construcción del NAIM, no hubo un solo procesado por esa causa y la única empresa inhabilitada por el gobierno (Grupo Jaguar de Moisés Zecua) logró en sólo 12 meses demostrar la falsedad de la acusación.

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Hoy el polígono está ocupado en una ínfima fracción (5%) por un parque deportivo altamente insolado y con aire saturado de sodio que costó más de 25 mil millones de pesos y al que visitan 840 mil personas por año… ocupando el lugar que movería 100 millones de personas en igual lapso. Los “espejos de agua” que presume su directora Vannesa Bohórquez se deben a la cancelación de las obras de tratamiento y recanalización que implementó el gobierno de Enrique Peña, por lo cual persisten las inundaciones en el oriente del Valle de México. Por cierto, sería interesante saber el contenido de coliformes y otros patógenos en esos “espejos de agua”.

Deshaciéndose del sarape del abuelo volador. El llamado “Sistema Metropolitano de Aeropuertos” fue un cuento cruel. El hecho de que el Aeropuerto Internacional de Toluca, a cargo del Almirante Juan Carlos Vera no haya recibido autorización de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) para abrir 60 nuevas rutas —con la peregrina idea de con ello impulsar el crecimiento de tráfico en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA— es una demostración fehaciente de esa entelequia.

El propósito de López para alentar la expansión del AIFA y así justificar la cancelación del NAIM le llevó a violar el Acuerdo Aéreo Bilateral 2015 con Estados Unidos (EU): ordenó por decreto enviar todos los vuelos de carga al AIFA y redujo a su mínima expresión (43 slots por hora) los vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En consecuencia, y recién llegando Donald Trump al gobierno, prohibió durante 15 meses nuevos vuelos a su país desde el AIFA y el AICM. La idea de López le pasó severa factura a los aeropuertos al mando del General Isidoro Pastor y del Almirante José Padilla, respectivamente. El Gobierno actual comprendió el estropicio y ofreció el regreso voluntario de los vuelos de carga al AICM y progresiva y técnicamente se aumentaron los slots en el hub nacional.

En consecuencia, el pasado viernes el Departamento de Transporte de EU, a cargo de Sean Duffy, retiró las prohibiciones de vuelos desde el AIFA y el AICM. Es decir, que el actual Gobierno decidió sacudir el sarape ideológico de su antecesor en materia aeronáutica, quitarse los corucos heredados, y buscar sus primeras soluciones pragmáticas con éxito.

Y es un éxito que incluye al sector privado: Aeroméxico, que comanda Andrés Conesa, fue la primera aerolínea en expresar su optimismo ante un hecho de cooperación bilateral. Viva Aerobus de Roberto Alcántara tiene nueve rutas propuestas a EU.

Ello en sí mismo es alentador…, pero una golondrina no hace verano. Apenas se quitaron los primeros corucos del sarape, sacudirlo en grande daría un vuelco a toda la estancada economía nacional.

Mexicana MRO: La fase final. A más de 16 años del cierre de Mexicana de Aviación, cerca de 8,000 extrabajadores no han recibido liquidación completa, dependiendo de los recursos obtenidos por la Sindicatura de la Quiebra y el Fideicomiso 2100 de Banco Invex, constituido por el Gobierno federal en Banorte.

Tras la venta de 10 aviones Airbus A320 entre 2017 y 2018, actualmente se negocia la venta de tres inmuebles y dos simuladores, que permitiría distribuir más de 300 millones de pesos. Quedaría así Mexicana MRO, la base de mantenimiento del AICM, como último y más valioso activo a vender.

Pero el deterioro financiero de Mexicana MRO amenaza tanto el pago a los extrabajadores como a 1,500 empleados actuales.

A diferencia de 2010, cuando se responsabilizó de la quiebra a Gastón Azcárraga y sus socios de Grupo Posadas, hoy los cuestionamientos recaen sobre el Gobierno federal, específicamente en el director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Carlos Merino, quien mantiene la mayoría de votos en el Comité Técnico del Fideicomiso 2100, pero que no vende ni pepitas.

Además, Óscar Argüello, exdirector general de ASA, dirige actualmente Mexicana MRO con sus burócratas. Según fuentes cercanas al proceso, las organizaciones de trabajadores reclaman reiteradamente la venta, enfrentándose a la inactividad de un Comité Técnico que no trabaja.

Por cierto, existen inversionistas interesados en adquirir Mexicana MRO y recuperar su prestigio, en beneficio de los extrabajadores y de las 1,500 personas que ahí laboran.