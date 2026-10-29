¿Cómo vamos? (4/5)

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Ya vimos, en los tres anteriores Pesos y Contrapesos, comparando lo que debió haber sido con lo que fue, como vamos en materia de inflación (mal), de crecimiento (bien), de trabajo (mal), de ingresos (mal). Del mundo del trabajo retomo el tema de la informalidad, tal vez la característica más notoria, con sus pros y sus contras, del mundo laboral mexicano.

Entre enero y septiembre de 2025 la tasa mensual promedio de población ocupada trabajando en la informalidad, ya sea en un negocio informal ya sea informalmente en un negocio formal, fue 54.81%. Un año después, entre enero y septiembre pasados, fue 55.04%, 0.23 puntos porcentuales mayor, el 0.41%. Aumentó, malo.

Entre enero y septiembre del año pasado la tasa mensual promedio de población ocupada trabajando en un negocio informal fue 28.98%. Un año después, entre enero y septiembre de 2026, fue 29.97%, 0.99 puntos porcentuales mayor, el 3.42%. Aumentó, malo.

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Entre enero y septiembre de 2025 la tasa mensual promedio de población ocupada trabajando informalmente en negocios formales fue 25.83%. Un año después, entre enero y septiembre pasados, fue 25.07%, 0.76 puntos porcentuales menos, el 2.94%. Bajó, bueno.

Que se dé informalidad en la formalidad nos da una idea de la amplitud de la informalidad en la economía mexicana. De la población ocupada que trabaja informalmente el 54.45% lo hace en negocios informales y el 45.55% lo hace en negocios formales. Prácticamente un 50-50.

Desde el punto de vista de la ocupación, ya sea que se trabaje en un negocio informal, o informalmente en uno formal, la informalidad es la norma, por arriba del 50% de la población ocupada. Entre diciembre de 2018 (primer mes de la 4T), y septiembre de 2026 (transcurridos 94 meses de la misma), fue en diciembre de 2018 cuando se alcanzó la que, hasta el momento, sigue siendo la mayor tasa de informalidad, 56.76% de la población ocupada, y fue en abril de 2020, en plena pandemia (con la salida temporal de trabajadores del mercado laboral), cuando se consiguió la que, hasta el momento, sigue siendo la menor, 47.72%. El promedio para el periodo fue 55.19%.

Para darnos una idea de la magnitud de la informalidad en México, tengamos en cuenta que, sin incluirlo en el cálculo, la informalidad promedio de los otros 37 países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, es 5.63%. La informalidad en México (55.19%, el promedio), es 49.56 puntos porcentuales mayor, el 880.28%.

Dos datos más del mundo laboral.

En septiembre de 2025 la población económicamente activa, formada por los mayores de 15 años que buscan trabajo, fue de 62 millones 094 mil 108 personas. Un año después, en septiembre pasado, fue de 61 millones 735 mil 269, 358 mil 839 menos, el 0.58%. Menos personas buscando trabajo.

En septiembre del año pasado la población ocupada, tanto en la formalidad como en la informalidad, sumó 60 millones 244 mil 382 personas. En septiembre de 2026, un año después, sumó 59 millones 977 mil 049, 267 mil 333 menos, el 0.44%. Menos personas trabajando.

Menos personas buscando trabajo. Menos personas trabajando. Y, retomando algo del anterior Pesos y Contrapesos, más población ocupada generando poco ingreso, hasta dos salarios mínimos. ¿Vamos bien?

Continuará.