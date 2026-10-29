Investiguen a Córdova: CSP, y este responde

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Tras el escándalo de corrupción en el INE, que obligó a la renuncia de su titular, Guadalupe Taddei, la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Auditoría Superior de la Federación ir “a fondo” y revisar también los contratos otorgados en el periodo de Taddei y en el de Lorenzo Córdova, quien de inmediato le respondió que tanto el Órgano Interno de Control como aquélla no encontraron irregularidades relevantes durante su gestión.

Dijo que la mandataria intenta desviar la atención de la responsabilidad del oficialismo en la crisis que actualmente enfrenta el organismo electoral y recordó que el entonces titular del OIC del INE fue nombrado por mayoría morenista en San Lázaro en 2019, “quien por más que intentó, no encontró irregularidades relevantes y las pocas y menores que detectó, las sancionó”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

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Mientras el presidente Donald Trump se ufana de haberle impuesto a México el año pasado un arancel de 25 por ciento, la Presidenta Claudia Sheinbaum declaró que el país busca un acuerdo comercial con Estados Unidos, antes de las elecciones de ese país, el próximo martes 3 de noviembre que, según el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, “es factible”.

El optimismo de éste, sin embargo, contrasta con la mesura de su jefa, quien reconoció que todavía hay temas en los que falta consenso e insiste en que se pretende una disminución importante al 25 por ciento que Trump impuso a automóviles, acero y aluminio.

Con una inversión de casi 12 mil millones de pesos, el IMSS emprendió un programa de 12 acciones en los próximos 120 días para contratación de médicos especialistas, adquisición de equipo, garantizar abasto de medicamentos e insumos, realizar cirugías adicionales en turnos nocturnos los fines de semana y fortalecer los servicios de urgencias, luego del incremento del 8 por ciento, 4 al sueldo base y 4 a los trabajadores.

Mensaje del embajador de EU, Ronald Johnson, al Gobierno de México: “No tengamos miedo a decir que somos socios, que tenemos intereses comunes y que estamos trabajando juntos, pero a veces existe cierta reticencia a reconocerlo”, durante la conferencia sobre las relaciones entre ambos países y que es bueno que para el suyo, que el nuestro sea seguro.

Será mañana viernes la comparecencia del titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente, el mismo que no se enteró de lo que ocurría en ese organismo que ahora tendrá que informarlo a las Comisiones de Vigilancia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, mientras al grito de “¡sálvese el que pueda!”, siguen las renuncias de “taddeístas”.

Murió Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del Frente Nacional Democrático y del PRD, además de ser tres veces candidato presidencial e indiscutible líder de la izquierda. Fue el primer jefe de Gobierno de la Ciudad de México electo democráticamente y gobernador de Michoacán.

Junto con Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martinez y otras figuras formó la Corriente Democrática al interior del PRI.