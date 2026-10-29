Taddei-Hernández cedieron control del padrón electoral

La información más sensible de la credencial de elector contenida en los códigos bidimensionales QR, la llave que permite acceder a los datos de más de 100 millones de personas (código de identificación de credencial, código de reconocimiento óptico de caracteres, datos personales, y etc., que garantizan un documento legítimo para votar conforme al padrón electoral- no es del Instituto Nacional Electoral (INE): desde los cambios de contratación que en 2025 estableció Guadalupe Taddei y José Alfredo Hernández, el código fuente de las aplicaciones de verificación está en manos de una empresa privada “favorita”, HuBox de Ramón Mondragón.

Si el uso y abuso del presupuesto de ese instituto bajo la administración Taddei es escandalosa —tan escandalosa y de mal gusto como la mansión de Hernández, incluyendo una alberca en la sala— y ha puesto en jaque a una institución que hasta hace poco era ejemplo mundial de confianza y probidad, no menos escandaloso resulta que la información sensible de los ciudadanos quedase en manos aviesas y vulnerable al hackeo ya sea para alterar resultados electorales, suplantar identidad y/o afectar el patrimonio de las personas.

Como aquí se informó, el nuevo código QR incorporado en las credenciales de elector en 2025 tuvo un costo de 12 centavos de dólar en cada credencial (y clic) cuando en 2019 el costo fue de 4 centavos de dólar. Sí, con la recomendada de Andrés Manuel López, el costo del registro de seguridad codificado subió 3 veces conforme a los documentos expedidos por HuBox.

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Vaya, de entrada, el QR salió mucho más caro con Taddei que cuando el INE fue dirigido por Lorenzo Córdova. Sería interesante ver qué sale de la auditoría planteada desde Palacio Nacional… y tener cuidado con lo que se desea pues con el paso del tiempo es predecible que se abaraten los servicios de tecnología de la información: de acuerdo con la firma Norkim-TechSupport el costo promedio mundial actual de cada clic —a partir de 1.5 millones de QR emitidos— es de 0.004 centavos de dólar.

Además de autorizarle a uno de sus proveedores un sobrecosto de 3,000%, otro aspecto grave de la dupla Taddei-Hernández es que en las bases de licitación que estructuró el ahora excoordinador de servicios de Informática del INE, José Alberto Pérez de Acha, se condicionó a todos los participantes en la licitación de noviembre de 2025 para la nueva credencial de elector incorporaran a HuBox como proveedor único y con poderes de precio y operativas… cosa que no sucedió en el concurso de 2019 como consta en las bases de licitación de ese entonces, además de que el QR pertenecía al INE.

Por cierto, ¿recuerdan que en julio pasado Taddei aseguró que no entregaría al gobierno federal el padrón electoral? Quizá habló así porque la llave de acceso a esos datos, el QR, ella y Hernández ya lo habían entregado a un proveedor a modo.

Disponer y exponer la información de millones de personas, quebrando la confianza en el sistema electoral ¿calificaría de traición a la patria?

El T-MEC, asunto de Estado: Haces. Hace unos días el líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, Pedro Haces, en su calidad de presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento al TMEC de la Cámara de Diputados se reunió con el secretario de Economía Marcelo Ebrard… y lo dicho ahí es más trascendente que nunca en la proximidad de las elecciones en Estados Unidos y el reinicio a cuesta arriba de las negociaciones con el equipo del secretario de comercio Howard Lutnick y el líder de la USTR, Jamieson Greer.

Ciertamente México tiene la oportunidad para fortalecer su posición como plataforma industrial y productiva de América del Norte, en un momento en el que la integración regional adquiere una importancia creciente para la competitividad internacional, en especial ante el cambio tecnológico acelerado como señaló Haces. Hacer mancuerna con Ebrard desde la Cámara de Diputados resulta vital pues el rumbo del acuerdo comercial con Estados Unidos es un asunto de Estado.

Sube calificación de Aeroméxico. En un entorno volátil, con precios al alza del combustible y demanda altamente sensible a los precios, es de reconocer al equipo de Andrés Conesa que S&P Global Ratings elevara la calificación crediticia de Aeroméxico B+ a BB- para solventar sus deudas a pagar en 2026 y 2031, en reconocimiento a su modelo de negocio, disciplina financiera y su capacidad para mantener la rentabilidad.

La cosa no está fácil… pero nunca lo ha estado.